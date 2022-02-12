Діти радянських акторів, які втекли з СРСР: як вони живуть зараз

У різні роки батьківщину залишили сини акторів Леоніда Бикова, Ігоря Дмитрієва та Миколи Крючкова

Діти знаменитих акторів часто опиняються у тіні своїх талановитих батьків. Хтось із них йде стопами родичів, а хтось присвячує своє життя чомусь іншому, та ще й в іншій країні. Наразі вже нікого не здивуєш тим, що діти відомих людей абсолютно спокійно їдуть жити за кордон, проте за часів Радянського Союзу зробити подібне було практично неможливо.

Вирватися з СРСР у різні роки вдалося синам зірок радянського кіно – Леоніда Бикова, Ігоря Дмитрієва та Миколи Крючкова.

Олександр (Лесь) Биков

Син Леоніда Бикова завжди мріяв потрапити у ВДВ і досяг цього за допомогою батька, який вперше скористався своїм ім’ям. Після того як Лесь (так називали його рідні) у своїй частині напав на майора, який образив його батька, чоловіка відправили до психіатричної лікарні на примусове лікування. Батько врятував сина, але після такої історії його більше ніде не хотіли брати на роботу.

Леонід Биков та його син Олександр

Після загибелі Леоніда Федоровича у ДТП його син більше не хотів жити у СРСР. Олександр переплив річку Тису та опинився в Угорщині, а потім і в Австрії. Канада прийняла Бикова-молодшого як політичного біженця. Там чоловік улаштувався будівельником і створив сім’ю. Відомо, що у нього народилося четверо дітей.

Олексій Дмитрієв

Син відомого актора Ігоря Дмитрієва після школи пішов навчатись на відділення східних мов до Ленінградського університету. Там хлопцю пощастило — його обрали в якості практиканта в Індії. Більше до Радянського Союзу Олексій не повернувся. Спочатку він був у Камбоджі, а пізніше перебрався до США. В Америці синові Ігоря Дмитрієва вдалося влаштуватися в технічну компанію, створив сім’ю. У нього є дочки-двійнята Поліна та Дора.

Сина Олексія в США Дмитрієв відвідав двічі

Микола Крючков – молодший

Микола Крючков-молодший з’явився на світ у родині радянських акторів Миколи Крючкова та Алли Парфаньяк. Після розлучення батьків Микола часто тікав з дому, його шукали по всій Москві. Взаємини із батьком були складні. Крючков-молодший жебракував, не працював, але допомогу приймати відмовлявся. За бажання виїхати з СРСР було відправлено до психіатричної клініки. Після лікування Микола одружився, у пари народився син Ігор. Після розлучення переніс операцію з видалення селезінки. Спочатку Микола оселився у Грузії, а потім без паспорта якось опинився у Німеччині. Ходили чутки, що там чоловік сидів у в’язниці. Як склалося подальше життя чоловіка, невідомо. Востаннє його бачили у Голландії.

Нагадаємо, що недавнє самогубство 17-річного сина відомої ірландської співачки Шинейд О’Коннор вкотре розбурхало громадськість. Діти чиїх знаменитостей вирішили піти з життя раніше визначеного терміну — читайте в нашому попередньому матеріалі.