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"Я был категорически против": Монатик назвал настоящую причину перевода своих песен на украинский язык (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Монатик сделал неожиданное признание Новость обновлена 02 декабря 2023, 18:35
Монатик сделал неожиданное признание. Фото Скриншот из YouTube

Артист удивил признанием о переводе песен

Популярный украинский исполнитель Дима Монатик, который недавно рассказал о необычном требовании в своем райдере, поделился, почему решил переводить свои песни на украинский язык. По словам артиста, изначально он был категорически против, однако после одного случая поменял свое мнение.

О настоящей причине решения переводить песни Монатик рассказал Жене Яновичу на шоу "20:23".

По словам Дмитрия, изначально он был против перевода, он считал, что старые песни на русском языке нужно оставить в покое и творить новую музыку исключительно на украинском. Однако, после одного выступления для военных артист поменял свое мнение.

"Я сначала был очень, категорически против, максимально. У меня было мнение, что вот эти песни остаются в прошлом, а сейчас начинается новых этап жизни, теперь я буду петь суто на украинском. Но был один момент, когда мы поехали к военным выступать", — рассказал Монатик.

На этом концерте певец исполнил все свои новые песни, написанные во время войны. А потом к нему подошел военный и попросил исполнить что-то из старого репертуара, чтобы получить эмоции от тех знакомых популярных песен и мелодий.

"Я спел тогда популярные свои песни, но я почувствовал дискомфорт, мне стало как-то… Ну вот они вроде мои, но мне как-то неудобно их петь. Но мне не хотелось с ними прощаться, мне захотелось тогда подарить им новую жизнь", — поделился Монатик.

После того концерта артист активно занялся адаптацией старых хитов на украинский язык, и многие из них украинцы уже могли слышать на радио и музыкальных сервисах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ранее Монатик прокомментировал хейт за свое "бегство" из Украины во время войны. Певец вернулся в Украину спустя 5 месяцев от начала полномасштабной войны.

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#Песни #Монатик