"Роскошь нереальная": Монатик рассказал о необычном требовании в своем райдере (видео)

Артист поделился, что есть в его концертном райдере

Популярный украинский исполнитель Монатик, который прокомментировал хейт за свое "бегство" из Украины во время войны, рассказал о своем райдере. По словам артиста в списке требований есть "роскошь нереальная" родом из детства — киндеры.

Об этом Монатик рассказал в рубрике "33 вопроса" на ютуб-канале "Люкс ФМ".

По словам артиста, киндеры в концертом райдере — это самый необычный пункт, и это уже стало традицией его команды во время концертов. Монатик отметил, что шоколадные яйца — это дань ностальгии из детства, когда такое угощение действительно было роскошью.

"У нас очень лояльный простой райдер был и есть. И там единственная штука — это киндеры. Это где-то еще с 2015-го года несется, уже стало традицией командной. Для меня это такая детская ностальгия. Для меня киндер — это всегда была какая-то такая роскошь нереальная", — поделился Монатик.

Артист также рассказал, как они в гримерке шутливо "гадают" на киндерах, кому что выпадет — машина, самолетик, украшения и прочее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Монатик собрал аншлаг на концерте в Одессе. Концерт был такой, как были когда-то до начала полномасштабной войны.