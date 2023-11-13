"Розкіш нереальна": Монатік розповів про незвичайну вимогу у своєму райдері (відео)

Артист поділився, що є у його концертному райдері

Популярний український виконавець Монатік, який прокоментував хейт за свою "втечу" з України під час війни, розповів про свій райдер. За словами артиста, у списку вимог є "розкіш нереальна" родом з дитинства — кіндери.

Про це Монатік розповів у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

За словами артиста, кіндери в концертному райдері — це незвичайний пункт, і це вже стало традицією його команди під час концертів. Монатік зазначив, що шоколадні яйця — це данина ностальгії з дитинства, коли таке частування справді було розкішшю.

"У нас дуже лояльний простий райдер був і є. І там єдина штука — це кіндери. Це десь ще з 2015-го року несеться, уже стало традицією командною. Для мене це така дитяча ностальгія. Для мене кіндер — це завжди була якась така розкіш нереальна", — поділився Монатік.

Артист також розповів, як вони в гримерці жартівливо "ворожать" на кіндерах, кому що випаде — машинка, літачок, прикраси та інше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Монатік зібрав аншлаг на концерті в Одесі. Концерт був такий, як колись були до початку повномасштабної війни.