"Я був категорично проти": Монатік назвав справжню причину перекладу своїх пісень на українську мову (відео)

Артист здивував зізнанням про переклад пісень

Популярний український виконавець Діма Монатік, який нещодавно розповів про незвичайну вимогу у своєму райдері, поділився, чому вирішив перекладати свої пісні українською мовою. За словами артиста, спочатку він був категорично проти, однак після одного випадку змінив свою думку.

Про справжню причину рішення перекладати пісні Монатік розповів Жені Яновичу на шоу "20:23".

За словами Дмитра, спочатку він був проти перекладу, він вважав, що старі пісні російською мовою потрібно залишити в спокої і творити нову музику виключно українською. Однак після одного виступу для військових артист змінив свою думку.

"Я спочатку був дуже, категорично проти, максимально. У мене була думка, що ось ці пісні залишаються в минулому, а зараз починається новий етап життя, тепер я співатиму суто українською. Але був один момент, коли ми поїхали до військових виступати", — розповів Монатік.

На цьому концерті співак виконав усі свої нові пісні, написані під час війни. А потім до нього підійшов військовий і попросив виконати щось із старого репертуару, щоб отримати емоції від тих знайомих популярних пісень та мелодій.

"Я заспівав тоді популярні свої пісні, але я відчув дискомфорт, мені стало якось... Ну от вони начебто мої, але мені якось незручно їх співати. Але мені не хотілося з ними прощатися, мені захотілося подарувати їм нове життя", – поділився Монатік.

Після того концерту артист активно зайнявся адаптацією старих хітів українською мовою, і багато хто з них українці вже могли чути на радіо та музичних сервісах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що раніше Монатік прокоментував хейт за свою "втечу" з України під час війни. Співак повернувся до України через 5 місяців від початку повномасштабної війни.