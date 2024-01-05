Співачка Луна відмовилася писати пісні українською мовою і потрапила у скандал

Артистка каже, що на таке рішення її підштовхнула вагітність

Колишня дружина та підопічна продюсера Юрія Бардаша Луна заявила, що писатиме пісні російською мовою, чим викликала шквал критики. А щоб уникнути хейту, співачка вирішила на якийсь час зникнути із соцмереж, взявши так звану "паузу на реальне життя". Раніше "Телеграф" писав про те, що Monatik був проти перекладу своїх пісень українською мовою.

Про це вона повідомила в InstaStories. Артистка заявила, що надалі її творчість буде російськомовною. Хоча з перших днів війни вона, як і багато хто, перейшла українською мовою і ще 4-го січня писала у своєму Insyagram українською, а також у травні 2023 року випустила альбом, до якого увійшли пісні виключно українською мовою.

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я – уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесним із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, так відчуваю. Намагаюся, як можу відчути мову та знайти в нім своє місце, але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу… Тому що я пишу пісні не для визнання чи схвалення будь-ким… Я пишу пісні, щоб звільнити свою душу… Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобатися, потрапити в тренд, у новинний дайджест або уникнути хейту… Дивно… Але саме вагітність допомогла мені почути себе… А отже, моя інтуїція знову мене не підвела, і я все правильно придумала, як завжди… Хоча люди різне говорили також, як завжди ... Все, йду на паузу в реальне життя", — написала Місяць.

Це не перший скандал, який спалахнув навколо співачки під час війни. Минулого року її захейтили за виконання на концерті власної пісні "Пальміра", яку називають неофіційним гімном ПВК "Вагнер".

Бардаш назвав свою колишню дружину "нацисткою" за те, що вона підтримує Україну.