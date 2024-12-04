Была отличницей, но оценки ей ставили не за знания: какой была в детстве Кристина Соловий (фото)

Певица признавалась, что была хулиганкой в школьные годы

Известная украинская певица Кристина Соловий, недавно поцеловавшая в губы маленького мальчика, начала свой карьерный путь еще в юности. Музыкой девушка стала заниматься еще в детстве.

Будущая звезда училась отлично в школе, но признавалась, что была хулиганкой. "Телеграф" решил выяснить, как выглядела Кристина Соловий в детстве и как начиналась ее карьера.

Что известно о детстве Кристины Соловий

Будущая певица родилась в городе Дрогобыч Львовской области в 1993 году. Ее родители – хоровые дирижеры, работавшие во Львовской музыкальной академии. Бабушка Кристины тоже тесто связана с музыкой — она была руководителем ансамбля бандуристов.

Кристина Соловий с мамой

Сама Кристина училась в музыкальной школе по классу фортепиано. За несколько лет семья переехала во Львов, а девушка стала петь в хоре "Лемковина". Позже Кристина приняла участие в фестивале "Лемковская ватра" вместе с руководителем хора.

По словам самой Кристины, в школьные годы она не была типичной отличницей – не любила точные науки, а высокие оценки получала благодаря тому, что выступала на разных школьных концертах. Любимыми предметами в школе были литература, французский язык и риторика, а все остальные она считала скучными и неинтересными.

Кристина Соловий с братом

Соловий избрала филологию как основную специальность, окончив Львовский национальный университет им. И. Франко. В 2013 году Кристина впервые появилась на телевидении. Тогда она приняла участие в шоу "Голос країни", где исполнила лемковскую песню "Горе долом хожу". Девушка попала в команду солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и дошла до полуфинала.

После завершения шоу Кристина Соловий начала сотрудничать со Святославом Вакарчуком — он стал продюсером певицы. Вместе с ним она выпустила несколько клипов на собственные песни, а также альбомы "Тримай", "Любий друг" и т.д. Исполнитель был продюсером певицы в течение 10 лет, но в октябре 2023 года их сотрудничество завершилось.

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