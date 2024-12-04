Була відмінницею, але оцінки їй ставили не за знання: якою була у дитинстві Христина Соловій (фото)
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Співачка зізнавалася, що була хуліганкою у шкільні роки
Відома українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно поцілувала в губи маленького хлопчика, почала свій кар’єрний шлях ще у юності. Музикою дівчина стала займатися ще у дитинстві.
Майбутня зірка вчилася на відмінно у школі, але зізнавалася, що була хуліганкою. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Христина Соловій у дитинстві і як починалася її кар’єра.
Що відомо про дитинство Христини Соловій
Майбутня співачка народилася у місті Дрогобич Львівської області 1993 року. Її батьки — хорові диригенти, які працювали у Львівській музичній академії. Бабуся Христини також тісто пов’язана з музикою — вона була керівником ансамблю бандуристів.
Сама Христина навчалася у музичній школі за класом фортепіано. За кілька років родина переїхала до Львова, а дівчина стала співати у хорі "Лемковина". Пізніше Христина взяла участь у фестивалі "Лемківська ватра" разом із керівником хору.
За словами самої Христини, у шкільні роки вона не була типовою відмінницею — не любила точні науки, а високі оцінки отримувала завдяки тому, що виступала на різних шкільних концертах. Улюбленими предметами у школі були література, французька мова і риторика, а всі решта вона вважала нудними та нецікавими.
Соловій обрала філологію як основну спеціальність, закінчивши Львівський національний університет імені І. Франка. У 2013 році Христина вперше з’явилася на телебаченні. Тоді вона взяла участь у шоу "Голос країни", де виконала лемківську пісню "Горе долом ходжу". Дівчина потрапила до команди соліста гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука і дійшла до півфіналу.
По завершенню шоу Христина Соловій почала співпрацювати зі Святославом Вакарчуком — він став продюсером співачки. Разом із ним вона випустила кілька кліпів на власні пісні, а також альбоми "Тримай", "Любий друг" тощо. Виконавець був продюсером співачки упродовж 10 років, але у жовтні 2023 їхня співпраця завершилася.
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