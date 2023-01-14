Київ знову атакували ракетами: перша інформація про вибухи (оновлено)

Ворог атакує критичну інфраструктуру

Вдруге за день у Києві чути вибухи. Якщо вперше тривоги не було, то цього разу в "червону" зону перейшла вся область.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що на столицю ведеться ракетна атака. Під ударом об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Міський голова столиці розповів, що вибухи пролунали у Дніпровському районі. Потрібні служби спрямовані на місця. У МВС закликають зберігати інформаційну тишу та не видавати роботу сил ППО. У телеграм-каналах Києва повідомляють, що над столицею піднято українську авіацію. Місцеві жителі розповідають про перебої з напругою в електромережі.

Пізніше радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram повідомив, що уранці 14 січня окупаційна російська армія обстріляла ракетами й село Копилів, що на Київщині.

Ворог поцілив по приватному житловому будинку, в результаті чого ударною хвилею було вибито вікна у навколишніх помешканнях селян. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

"На місці працюють екстрені служби", — написав він.

Раніше в області також було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури — на ньому почалася пожежа, про це повідомили відразу після вибухів. Окрім Києва вибухи вранці чули ще у трьох областях. Запоріжжя, Очаків, Харків ворог обстрілював із різного виду зброї. "Телеграф" повідомляв, що влада України має версію, чого намагається добитися ракетними атаками росія і куди цілиться ворог.