"Может пролезть без мыла": Кондратюка возмутил артист-путинец на "Евровидении-2022"
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Появление Киркорова на первом полуфинале международного конкурса в Италии возмутило украинцев
Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о присутствии на "Евровидении" 10 мая российского исполнителя, путиниста Филиппа Киркорова.
В интервью "Телеграфу" шоумен ответил, почему некоторым россиянам, поддерживающим режим кровавого диктатора путина, удалось пробраться на музыкальное мероприятие.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Любитель х*йла – Филя К., как говорят в шоу-бизнесе, может без мыла пролезть именно туда, куда вы подумали… А на Евровидении – большая туса ему подобных. Поэтому", — сказал Кондратюк.
Шоумен также отметил, что Европа, к сожалению, не запретила жителям страны-агрессора приезжать в нее. "Жаль, конечно, что Европа так толерантна к гражданам страны-убийцы, страны-агрессора, страны-террориста!", — возмущается украинский продюсер.
Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года.
Ранее сообщалось, что финалисты — группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность. Артисты рассказали, как помогут Украине, если выиграют "Евровидение" в 2022 году.
В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.