"Може пролізти без мила": Кондратюка обурив артист-путінець на "Євробаченні-2022"

Поява Кіркорова на першому півфіналі міжнародного конкурсу в Італії обурила українців

Український продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про присутність на "Євробаченні" 10 травня російського виконавця, путініста Філіпа Кіркорова.

В інтерв’ю "Телеграфу" шоумен відповів, чому деяким росіянам, які підтримують режим кривавого диктатора путіна, вдалося пробратися на музичний захід.

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"Любитель х*йла – Філя К., як кажуть у шоубізнесі, може без мила пролізти саме туди, куди ви подумали… А на Євробаченні – велика туса йому подібних. Тому", — сказав Кондратюк.

Шоумен також зазначив, що Європа, на жаль, не заборонила жителям країни-агресора приїжджати до неї. "Шкода, звичайно, що Європа така толерантна до громадян країни-вбивці, країни-агресора, країни-терориста!", — обурюється український продюсер.

Нагадаємо, що "Євробачення-2022" проходить в італійському місті Турин, а через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року.

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Раніше повідомлялося, що фіналісти — гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, — беззастережний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності. Артисти розповіли, як допоможуть Україні, якщо виграють "Євробачення" у 2022 році.

У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.