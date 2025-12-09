Романы с диджеями, соседом и слухи о богатом покровителе: что известно о мужчинах Леси Никитюк

Настоящую любовь звезда встретила в 36 лет

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая летом 2025 года поделилась радостной новостью о рождении первенца, редко рассказывает о подробностях личной жизни. До женитьбы на нынешнем избраннике звезда имела отношения, которые завершились на этапе помолвки.

Что следует знать

Леся Никитюк несколько раз была в серьезных отношениях, но настоящую любовь встретила в 36 лет — 28-летнего военнослужащего Дмитрия, от которого родила сына

До этого своих любимых телеведущая не показывала в соцсетях и даже не называла их имена

Сейчас звезда замужем и воспитывает маленького сына Оскара, родившегося летом 2025-го

Первую любовь Леся встретила в 17 лет – он был диджеем. В 2024 году звезда делилась архивным снимком с этим парнем. Телеведущая делилась, что в молодости у нее были романы с диджеями.

Леся Никитюк и ее первая любовь

Однако впервые о своих отношениях Никитюк заговорила в 2017 году. Тогда ее любимым был ее сосед, живший "дверь в дверь". Они жили три года рядом друг с другом, но ни разу не встречались, потому Леся в то время постоянно была в разъездах из-за съемок шоу "Орел и решка".

Леся Никитюк с Региной Тодоренко во время съемок "Орла и решка"

Их отношения продолжались около двух лет, телеведущая намекала на свадьбу, однако не называла имя любимого и не показывала фото с ним. Известно только, что он бизнесмен. В 2019 году стало известно о разрыве этих отношений. По словам Никитюк, одной из причин расставания стало постоянное внимание поклонников и медиа.

В 2020 году телеведущая упомянула об отношениях с мужчиной, по имени Роман. По словам Никитюк, он был "не ее типажем", но очень харизматичным, что и нравилось Лесе. Однако этот роман закончился разбитым сердцем.

Леся Никитюк

Также блогер-сплетник Богдан Беспалов заявлял, что Леся Никитюк крутит роман со звукорежиссером из "Нового канала", и именно благодаря ему построила карьеру на телевидении. Однако потом этот мужчина сбежал за границу. Звезда быстро отреагировала на эти слухи.

И хотя обычно звезды полностью игнорируют подобные слухи, Никитюк вдруг удивила публикацией в видео на личной странице в социальной сети Instagram, в котором рассказала об этих отношениях — она записала видео со слезами на глазах, которые резко изменились на улыбку:

"Да, действительно, я находилась в отношениях со звукорежиссером, или с телевизионным оператором, я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы трое и жили. Пропихал меня везде, куда только мог. Переспал с кет только можно и нельзя. Но началось полномасштабное вторжение и с первой утренней сиреной, он сбежал. Настоящий мужчина. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо. Не верьте слухам", — отвечала ведущая

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В октябре 2024 года Леся впервые официально показала своего нового избранника — 28-летнего военнослужащего Дмитрия Бабчука. В январе 2025 пара объявила о помолвке — Дмитрий признался во время отпуска зимой. Уже через полгода Леся сообщила, что они ждут первенца и уже через несколько дней выложила фото с новорожденным сыном.

Леся Никитюк с любимым мужем Дмитрием и сыном

Леся Никитюк беременна

В ноябре 2025-го стало известно, что пара окрестила сына – мальчика с именем Оскар Бабчук. Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына

