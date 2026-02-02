Носила під своїм серцем первістка. Як виглядала дружина-красуня Усика у день весілля у Криму (фото, відео)

Якось пара розлучилася аж на два роки

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик багато років одружений з Катериною Хмелевською. Їхня історія кохання почалася в українському Криму.

Що потрібно знати:

Історія кохання Олександра Усика і його дружини Катерини почалася ще у шкільні роки у Сімферополі

Їхні стосунки пройшли через розрив, біль і дворічну паузу, перш ніж пара знову зійшлася

Після весілля у 2009 році подружжя створило велику родину і сьогодні виховує 4 дітей

Майбутнє подружжя навчалося в одній сімферопольській школі, але у різних класах. 2003 року він покликав дівчину підтримати його у фіналі чемпіонату Криму. Хоча бій закінчився для Усика поразкою, після поєдинку молодий боксер запросив Катерину на побачення — і вона погодилася. Все ж таки, за гідний бій друг Олександра подарував йому 200 гривень — на ті часи серйозні гроші, і на частину з них він купив дівчині троянду.

Олександр та Катерина в юності

Я сказав, що з нею проживу все життя і ми матимемо багато дітей, а потім багато онуків. Ця дівчина, а сьогодні моя дружина Катерина Михайлівна, допомогла мені стати тим, ким я зараз є Олександр Усик

Коли у стосунках пари виникли перші труднощі, дівчина вирішила поставити крапку. В інтерв’ю Славі Дьоміну Катерина зізналася, що її почуття до Олександра були дуже сильними, але разом із радістю вони приносили й біль. За її словами, він поводився неналежним чином: міг домовитися про зустріч, а провести цей час із друзями, іноді обманював. Якоїсь миті Катерині стало надто важко, і вона вирішила піти.

Два роки пара не спілкувалася – до того, як дівчина потрапила в аварію. Її дзвінок боксерові все змінив. До весілля вони зустрічалися 6 років.

Весілля Усиків у Криму

25 вересня 2009 року вони одружилися – минулого року відсвяткували вже 16 років разом. Весілля зіграли у Криму, у тісному колі рідних та близьких. Після перемоги Усика на чемпіонаті Європи президент клубу, за який виступав український боксер, виплатив йому 10 тисяч доларів. Олександр витратив ці гроші на будинок для батьків та весілля, адже Катерина тоді вже була вагітна первістком — дочкою Єлизаветою.

Саня не встиг зробити мені пропозицію — Ліза швидше з’явилася. У нас було дуже скромне весілля, адже тоді у нас навіть не було можливості заплатити за орендовану квартиру Катерина Усик

У день свята Катерина була з чарівним округленим животиком. На ній була вишукана весільна сукня, а шию прикрашало перлове намисто. Олександр вибрав темний костюм, білу сорочку та жовту краватку.

"Ось ти і попався, думав я. Зараз я думаю: дякувати Богу, що я попався тоді", — писав Усик

Олександр та Катерина виховують чотирьох прекрасних дітей. Ліза народилася 2010 року, 2013 року в сім’ї з’явився син Кирило, 2015-го — син Михайло. А в січні 2024 року подружжя знову стало батьками — у них народилася дочка Марія.