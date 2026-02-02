Носила под своим сердцем первенца. Как выглядела жена-красавица Усика в день свадьбы в Крыму (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 502
Однажды пара рассталась аж на два года
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик много лет женат на Екатерине Хмелевской. Их история любви началась в украинском Крыму.
Что нужно знать:
- История любви Александра Усика и его жены Екатерины началась еще в школьные годы в Симферополе
- Их отношения прошли через разрыв, боль и двухлетнюю паузу, прежде чем пара снова сошлась
- После свадьбы в 2009 году супруги создали большую семью и сегодня воспитывают 4 детей
Будущие супруги учились в одной симферопольской школе, но в разных классах. В 2003 году он позвал девушку поддержать его в финале чемпионата Крыма. Хотя бой закончился для Усика поражением, после поединка молодой боксер пригласил Екатерину на свидание — и она согласилась. Все же, за достойный бой друг Александра подарил ему 200 гривен — по тем временам серьезные деньги, и на часть из них он купил девушке розу.
Я сказал, что с ней проживу всю жизнь и у нас будет много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь
Когда в отношениях пары появились первые трудности, девушка решила поставить точку. В интервью Славе Демину Екатерина призналась, что ее чувства к Александру были очень сильными, но вместе с радостью они приносили и боль. По ее словам, он вел себя неподобающим образом: мог договориться о встрече, а провести это время с друзьями, иногда обманывал. В какой-то момент Екатерине стало слишком тяжело, и она решила уйти.
Два года пара не общалась — до того, как девушка попала в аварию. Ее звонок боксеру все изменил. До свадьбы они встречались 6 лет.
Свадьба Усиков в Крыму
25 сентября 2009 года они поженились — в прошлом году отпраздновали уже 16 лет вместе. Свадьбу сыграли в Крыму, в тесном кругу родных и близких. После победы Усика на чемпионате Европы президент клуба, за который выступал украинский боксер, выплатил ему 10 тысяч долларов. Александр потратил эти деньги на дом для родителей и свадьбу, ведь Екатерина тогда уже была беременна первенцем — дочерью Елизаветой.
Саша не успел сделать мне предложение – Лиза скорее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру
В день праздника Екатерина была с очаровательным округлившимся животиком. На ней было изысканное свадебное платье, а шею украшало жемчужное ожерелье. Александр выбрал темный костюм, белую рубашку и желтый галстук.
Александр и Екатерина воспитывают четверых прекрасных детей. Лиза родилась в 2010 году, в 2013 году в семье появился сын Кирилл, в 2015-м — сын Михаил. А в январе 2024 года супруги снова стали родителями — у них родилась дочь Мария.