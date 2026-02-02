Экс-жена Вышебабы устроила грязные разборки их разрыва. Что у них произошло, и с кем воин встречается сейчас (фото)

Скандал возник после объявления военного о своей новой любви

Бывшая жена украинского писателя, военнослужащего Павла Вышебабы, обвинила его в измене. Развод пары состоялся еще в 2022 году, однако стало об этом известно лишь спустя год.

Что нужно знать:

Инна Тесленко публично опровергла заявления о "завершении истории семьи" с Павлом Вышебабой

Она утверждает, что военный поддерживал отношения с семьей, параллельно имея романы с другими женщинами

Вышебаба отрицает измену и говорит о вспыхнувшем конфликте после публичного объявления новых отношений

Инна Тесленко поделилась в Threads подробностями развода с мужем и подчеркнула, что история их семьи на самом деле не была завершена. Женщина отметила, что сообщения о якобы "завершении истории семьи Вышебабы" не соответствуют действительности. Из-за того, что ее имя снова появилось в медиа, она решила высказать свою позицию. Дело в том, что на днях Вышебаба публично объявил о своем новом романе.

Павел Вышебаба и Инна Тесленко

Тесленко заявила, что Павел якобы приезжал в семью, в то же время имея другие отношения. Пара сохраняла близость до момента, пока не стало известно о других женщинах. Она также заявила, что после романов с другими Павел возвращался обратно к семье, чем якобы давал надежду на возобновление отношений. В последний раз такая ситуация, по словам Инны, произошла в конце декабря, а уже в январе 2026 года появилась информация о его отношениях с блогершой Анжеликой Кравец.

История семьи не совсем завершилась. Когда человек ездит к собственной семье и параллельно имеет другие отношения — вряд ли это называется словом "это давно позади". Но тем, кто ждет и любит дома, больно каждый раз узнавать о новых увлечениях Инна Тесленко

Инна Тесленко в Threads

Как отреагировал Вышебаба

Павел публично отреагировал на слова бывшей супруги. Он отметил, что между ними сохранялась откровенность: они делились друг с другом новостями о личной жизни. Неудивительно, когда у мужчины начались серьезные отношения с Кравец, он сразу сказал об этом Инне.

Мне казалось, мы уже приняли тот факт, что мы не вместе и общаемся по-взрослому, как люди, не чуждые друг другу. Она мне рассказывала о своих новых мужчинах, а я делился с ней, что у меня с попытками найти отношения Павел Вышебаба

По словам военного, уже через две недели после того, как он с Анжеликой открыто объявили об отношениях, его бывшая жена начала писать ей неприятные вещи. Сообщения и звонки Павла она полностью игнорировала, а впоследствии опубликовала сообщения о якобы его изменах.

Через три года после развода, когда у меня наконец-то появились серьезные отношения, моя бывшая жена Инна Тесленко решила написать публичный пост о наших с ней. Свою версию Павел Вышебаба

Что известно о браке Павла и Инны

Пара обручилась в 2015 году, став первой в Украине, оформившей брак через онлайн-заявку. Тогда они жили в Киеве, однако ради этой возможности влюбленные поехали в Днепр. Поздравить молодоженов прибыл даже Арсений Яценюк, возглавлявший на тот момент правительство. Уже через год супруги стали родителями дочери, которой дали имя — Зореслава.

Военный с дочерью

В апреле 2023 года Вышебаба публично рассказал о разводе после 7 лет брака. Супруги прекратили отношения еще за год до этого.

Новая любовь Вышебабы

В январе 2026 года воин рассказал, что снова влюбился. Его нынешней избранницей стала блогерша Анжелика Кравец.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец

Женщина родилась в Крыму, выросла в селе Тернопольской области, долгое время жила в Киеве, однако после развода вернулась на хутор, полностью погрузившись в сельскую жизнь.

Мы вели переписку, даже не романтическую. Я походил пару дней по улицам Киева, как пришелец, перепутавший планеты, купил билет и поехал к ней – и не ошибся. а потом и она ко мне в прифронтовый город. и взаимно. и несемся Павел Вышебаба

