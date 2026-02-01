Переехала от родителей в 16 лет и кардинально изменила имидж. Как сейчас выглядит старшая дочь Елены Кравец

Девушка рано ушла в самостоятельную жизнь

Бывшая актриса студии "Квартал 95" и телеведущая Елена Кравец является многодетной мамой. В браке с мужем Сергеем Кравцом у нее родилась дочь, а позже — младшие разнополые близнецы. Старшей дочери Марии сейчас 22 года.

Мария Кравец родилась 24 февраля 2003 года. В последние годы она не отмечает свой день рождения — эта дата совпадает с началом полномасштабного вторжения. Вместо праздника в эти дни она открывает сборы в поддержку ВСУ.

Мария Кравец в детстве

Девушка более 12 лет занимается танцами в стиле фристайл. Она обучалась в престижной танцевальной школе и участвовала в различных конкурсах как в Украине, так и за ее пределами.

Дочь Кравец окончила элитную частную Новопечерскую школу, а в 2020 году Мария поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, выбрав специальность "Реклама и связи с общественностью". Однако после первого курса она оставила учебу, осознав, что это направление ей не подходит.

Весной 2025 года Мария рассказала, что работает в бренде украинской предпринимательницы Даши Кацуриной, но уже в ноябре уволилась из шоурума. Она решила так, потому что чувствует: время двигаться дальше и пробовать себя в новом направлении.

Сегодня (30 ноября — ред.) был мой последний рабочий день в шоуруме Даши Кацуриной. Сильно благодарна этому месту и всей команде за абсолютно бесценный опыт. Но время двигаться дальше Мария Кравец

Известно, что в 16-летнем возрасте Елена отправила старшую дочь в самостоятельную жизнь. Еще будучи в школе Маша переехала к подруге.

В июле 2023 года Кравец-младшая впервые представила своего бойфренда в Instagram. Его зовут Ростислав "Sid" Сидоренко, и, как и Мария, он занимается хип-хопом. Новый 2026 год пара встретила вдвоем, а недавно девушка опубликовала фото с Ростиславом в честь его дня рождения.

Чем сейчас занимается Мария Кравец

В начале 2024 года Елена Кравец объявила о запуске подкаста "Дома поговорим", который вела вместе со своей старшей дочерью. В выпуски они приглашали известных гостей — чаще всего вместе с их детьми. Однако последний эпизод вышел еще год назад.

Мария тем временем активно ведет Instagram. Недавно она порадовала подписчиков переменами во внешности — сменила темный цвет волос на светлый.

