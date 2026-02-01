Переїхала від батьків у 16 років і кардинально змінила імідж. Як зараз виглядає старша дочка Олени Кравець

Дівчина рано пішла у самостійне життя

Колишня актриса студії "Квартал 95" та телеведуча Олена Кравець є багатодітною мамою. У шлюбі з чоловіком Сергієм Кравцем у неї народилася донька, а згодом — молодші різностатеві близнюки. Старшій доньці Марії зараз 22 роки.

Що потрібно знати:

Дочка Олени Кравець народилася 24 лютого

Вона займається танцями, а раніше відмовилася від університету

Сьогодні Марія активно веде Instagram, змінює імідж і ділиться фото зі своїм хлопцем

Марія Кравець народилася 24 лютого 2003 року. В останні роки вона не відзначає свого дня народження — ця дата збігається з початком повномасштабного вторгнення. Замість свята цими днями вона відкриває збори на підтримку ЗСУ.

Марія Кравець у дитинстві

Дівчина понад 12 років займається танцями у стилі фрістайл. Вона навчалася у престижній танцювальній школі та брала участь у різних конкурсах як в Україні, так і за її межами.

Дочка Кравець закінчила елітну приватну Новопечерську школу, а 2020 року Марія вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, обравши спеціальність "Реклама та зв’язки з громадськістю". Однак після першого курсу вона залишила навчання, усвідомивши, що цей напрямок їй не підходить.

Навесні 2025 року Марія розповіла, що працює у бренді української підприємниці Даші Кацуріної, але вже у листопаді звільнилася із шоуруму. Вона вирішила так, бо відчуває: час рухатися далі та пробувати себе у новому напрямку.

Сьогодні (30 листопада — ред.) був мій останній робочий день в шоурумі Даші Кацуріної. Сильно вдячна цьому місцю і всій команді за абсолютно безцінний досвід. Але час рухатися далі Марія Кравець

Відомо, що у 16-річному віці Олена відправила старшу дочку у самостійне життя. Ще в школі Маша переїхала до подруги.

У липні 2023 року Кравець-молодша вперше представила свого бойфренда в Instagram. Його звуть Ростислав "Sid" Сидоренко, і, як і Марія, він займається хіп-хопом. Новий 2026 рік пара зустріла удвох, а нещодавно дівчина опублікувала фото з Ростиславом на честь його дня народження.

Чим зараз займається Марія Кравець

На початку 2024 року Олена Кравець оголосила про запуск подкасту "Вдома поговоримо", який вела разом зі своєю старшою дочкою. У випуски вони запрошували відомих гостей — найчастіше разом із їхніми дітьми. Проте останній епізод вийшов ще рік тому.

Марія тим часом активно веде Instagram. Нещодавно вона порадувала підписників змінами у зовнішності — змінила темний колір волосся на світлий.

