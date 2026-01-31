Відома співачка-мовчунка з Ужгорода отримала російський паспорт — ЗМІ

До цього у неї виникли юридичні складнощі в країні-агресорці

Уродженка українського Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під сценічним псевдонімом Йолка, отримала російський паспорт. Днями стало відомо, що артистка вийшла заміж.

Що потрібно знати:

Співачка Йолка змінила українське громадянство на російське

Через прострочений український паспорт артистка натрапила на документальні труднощі у РФ

Після 2022 року співачка продовжує кар’єру в Росії

Як повідомляють росЗМІ, 43-річна виконавиця відмовилася від українського громадянства і нібито отримала російське громадянство незадовго до шлюбу з 36-річним музикантом Рожденом Анусі, уродженцем Одеси.

Відомо, що раніше у співачки виникали проблеми з документами: термін дії її українського паспорта минув, а оформити новий вона не змогла. У результаті артистці довелося закрити свої компанії у РФ. Зазначається, що у команді Йолки відмовилися від коментарів щодо її можливої зміни громадянства.

Йолка та Рожден Анусі

Нагадаємо, що Єлизавета Іванців, яку багато хто вже називає символом зради України, продовжує спокійно гастролювати Росією та виступати на місцевих фестивалях. Після початку повномасштабного вторгнення вона фактично зникла з українського публічного простору. Зараз вона їздить з концертами російськими містами і дає інтерв’ю російським журналістам, у яких тему війни воліє повністю обходити мовчанням.

Такої самої позиції дотримується її новий чоловік. Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній герой проєкту "Холостяк" в Україні Рожден Анусі будує кар’єру в Росії.