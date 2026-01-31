Известная певица-молчунья из Ужгорода получила российский паспорт - СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
До этого у нее возникли юридические сложности в стране-агрессорше
Уроженка украинского Ужгорода Елизавета Иванцив, которая выступает под сценическим псевдонимом Елка, получила российский паспорт. На днях стало известно, что артистка вышла замуж.
Что нужно знать:
- Певица Елка сменила украинское гражданство на российское
- Из-за просроченного украинского паспорта артистка столкнулась с документальными трудностями в РФ
- После 2022 года певица продолжает карьеру в России
Как сообщают росСМИ, 43-летняя исполнительница отказалась от украинского гражданства и якобы получила российское гражданство незадолго до брака с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, уроженцем Одессы.
Известно, что ранее у певицы возникали проблемы с документами: срок действия ее украинского паспорта истек, а оформить новый она не смогла. В итоге артистке пришлось закрыть свои компании в РФ. Отмечается, что в команде Елки отказались от комментариев по поводу ее возможной смены гражданства.
Напомним, что Елизавета Иванцив, которую многие уже называют символом предательства Украины, продолжает спокойно гастролировать по России и выступать на местных фестивалях. После начала полномасштабного вторжения она фактически исчезла из украинского публичного пространства. Сейчас она ездит с концертами по российским городам и дает интервью российским журналистам, в которых тему войны предпочитает полностью обходить молчанием.
Такой же позиции придерживается ее новый муж. Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший герой проекта "Холостяк" в Украине Рожден Ануси строит карьеру в России.