Известная певица-молчунья из Ужгорода получила российский паспорт - СМИ

До этого у нее возникли юридические сложности в стране-агрессорше

Уроженка украинского Ужгорода Елизавета Иванцив, которая выступает под сценическим псевдонимом Елка, получила российский паспорт. На днях стало известно, что артистка вышла замуж.

Что нужно знать:

Певица Елка сменила украинское гражданство на российское

Из-за просроченного украинского паспорта артистка столкнулась с документальными трудностями в РФ

После 2022 года певица продолжает карьеру в России

Как сообщают росСМИ, 43-летняя исполнительница отказалась от украинского гражданства и якобы получила российское гражданство незадолго до брака с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, уроженцем Одессы.

Известно, что ранее у певицы возникали проблемы с документами: срок действия ее украинского паспорта истек, а оформить новый она не смогла. В итоге артистке пришлось закрыть свои компании в РФ. Отмечается, что в команде Елки отказались от комментариев по поводу ее возможной смены гражданства.

Елка и Рожден Ануси

Напомним, что Елизавета Иванцив, которую многие уже называют символом предательства Украины, продолжает спокойно гастролировать по России и выступать на местных фестивалях. После начала полномасштабного вторжения она фактически исчезла из украинского публичного пространства. Сейчас она ездит с концертами по российским городам и дает интервью российским журналистам, в которых тему войны предпочитает полностью обходить молчанием.

Такой же позиции придерживается ее новый муж. Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший герой проекта "Холостяк" в Украине Рожден Ануси строит карьеру в России.