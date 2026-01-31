Герой українського "Холостяка" продався Росії. Хто такий Рожден Анусі, який узяв за дружину зрадницю Йолку

Уродженець Одеси випускає пісні для росіян

Головний герой 8 сезону українського реаліті "Холостяк" Рожден Анусі, згідно з росЗМІ, став чоловіком зрадниці України Єлизавети Іванців — вона ж співачка Йолка.

Що потрібно знати:

Співак Рожден Анусі родом з Одеси, був фіналістом "Голосу країни" і Нацвідбору на "Євробачення"

Він став відомий широкій аудиторії як головний герой 8 сезону шоу "Холостяк"

Після 2022 року виконавець продовжує діяльність у Росії

Рожден Анусі народився в Одесі 18 лютого 1989 року, зараз йому 36. Музикою він почав займатися самостійно вже у 14. Через вісім років став учасником українського проєкту "Голос країни" і дійшов до фіналу в команді російської співачки Діани Арбеніної.

2016 року співак опинився у фіналі Національного відбору на "Євробачення" з піснею Saturn, де посів четверте місце. Пізніше він заснував власну студію звукозапису та випустив кілька успішних альбомів.

Раніше Рожден перебував у стосунках зі співачкою Анною Сєдоковою, проте їх союз не склався. 2018 року Анусі став головним героєм 8-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" на СТБ. У фіналі проєкту він вибрав Іванну Гончарук, але після закінчення шоу пара незабаром розсталася.

Іванна Гончарук та Рожден на пост-шоу "Холостяк 8"

Рожден та ведучий "Холостяка" Григорій Решетник

За повідомленнями росЗМІ, уродженець Одеси одружився зі співачкою Йолкою, яка вважає за краще мовчати про російську агресію проти України. Сама артистка, яка днями показала в мережі обручку, "засвітила" у своєму новому кліпі обранця, не показавши його обличчя. Пара ніяк не коментує свій роман, але, за чутками, виконавці перебувають у стосунках не один рік та живуть разом у Москві.

Йолка і Рожден Анусі Йолка і Рожден Анусі

Що Рожден Анусі говорить про війну

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уродженець Одеси продовжує розвивати кар’єру у російському шоубізнесі та випускати треки російською мовою.

Зараз сторінка співака в Instagram недоступна для показу користувачам з України — відкрити її можна тільки через VPN. На момент публікації у блозі Рождена лише 3 пости з уривками його пісень. Тему війни у рідній країні ексхолостяк публічно не торкається.

До речі, як стало відомо, сама Йолка відмовилася від українського громадянства. Росіяни пишуть, що уродженка Ужгорода отримала паспорт Росії.