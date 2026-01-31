Герой украинского "Холостяка" продался России. Кто такой Рожден Ануси, взявший в жены предательницу Елку
Уроженец Одессы выпускает песни для россиян
Главный герой 8 сезона украинского реалити "Холостяк" Рожден Ануси, согласно росСМИ, стал мужем предательницы Украины Елизаветы Иванцив — она же певица Елка.
Что нужно знать:
- Певец Рожден Ануси родом из Одессы, был финалистом "Голоса страны" и Нацотбора на "Евровидение"
- Он стал известен широкой аудитории как главный герой 8 сезона шоу "Холостяк"
- После 2022 года исполнитель продолжает деятельность в России
Рожден Ануси родился в Одессе 18 февраля 1989 года, сейчас ему 36. Музыкой он начал заниматься самостоятельно уже в 14. Спустя восемь лет стал участником украинского проекта "Голос страны" и дошел до финала в команде российской певицы Дианы Арбениной.
В 2016 году певец оказался в финале Национального отбора на "Евровидение" с песней Saturn, где занял четвертое место. Позже он основал собственную студию звукозаписи и выпустил несколько успешных альбомов.
Ранее Рожден состоял в отношениях с певицей Анной Седоковой, однако их союз не сложился. В 2018 году Ануси стал главным героем 8-го сезона реалити-шоу "Холостяк" на СТБ. В финале проекта он выбрал Иванну Гончарук, но после окончания шоу пара вскоре рассталась.
По сообщениям росСМИ, уроженец Одессы женился на певице Елке, которая предпочитает молчать о российской агрессии против Украины. Сама артистка, которая на днях показала в сети обручальное кольцо, "засветила" в своем новом клипе избранника, не показав его лицо. Пара никак не комментирует свой роман, но, по слухам, исполнители находятся в отношениях не один год и живут вместе в Москве.
Что Рожден Ануси говорит о войне
Даже после полномасштабного вторжения России в 2022 году уроженец Одессы продолжает развивать карьеру в российском шоу-бизнесе и выпускать треки на русском языке.
Сейчас страница певца в Instagram недоступна для показа пользователям из Украины — открыть ее можно только через VPN. На момент публикации в блоге Рождена всего 3 поста с отрывками его песен. Тему войны в родной стране экс-холостяк публично не затрагивает.
К слову, как стало известно, сама Елка отказалась от украинского гражданства. Россияне пишут, что уроженка Ужгорода получила паспорт России.