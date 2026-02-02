Ексдружина Вишебаби влаштувала брудні розбірки їх розриву. Що в них сталося, і з ким воїн зустрічається зараз (фото)

Скандал виник після оголошення військового про своє нове кохання

Колишня дружина українського письменника, військовослужбовця Павла Вишебаби звинуватила його у зраді. Розлучення пари відбулося ще у 2022 році, проте стало про це відомо лише через рік.

Що треба знати:

Інна Тесленко публічно спростувала заяви про "завершення історії сім’ї" з Павлом Вишебабою

Вона стверджує, що військовий підтримував стосунки з родиною, паралельно маючи романи з іншими жінками

Вишебаба заперечує зраду і говорить про конфлікт, що спалахнув після публічного оголошення нових стосунків

Інна Тесленко поділилася у Threads подробицями розлучення з чоловіком та наголосила, що історія їхньої родини насправді не була завершена. Жінка зазначила, що повідомлення про нібито "завершення історії сім’ї Вишебаби" не відповідають дійсності. Через те, що її ім’я знову з’явилося у медіа, вона вирішила висловити свою позицію. Річ у тім, що днями Вишебаба публічно оголосив про свій новий роман.

Павло Вишебаба та Інна Тесленко

Тесленко заявила, що Павло нібито приїжджав до родини, водночас маючи інші стосунки. Пара зберігала близькість до моменту, поки не стало відомо про інших жінок. Вона також заявила, що після романів з іншими Павло повертався до назад сім’ї, чим нібито давав надію на відновлення стосунків. Востаннє така ситуація, за словами Інни, сталася наприкінці грудня, а вже у січні 2026 року з’явилася інформація про його стосунки з блогеркою Анжелікою Кравець.

Історія сімʼї не зовсім завершилась. Коли людина їздить до власної сімʼї і паралельно має інші стосунки — навряд чи це називається словом "це давно позаду". Але тим, хто чекає і любить вдома, боляче щоразу дізнаватись про нові захоплення Інна Тесленко

Інна Тесленко у Threads

Як відреагував Вишебаба

Павло публічно відреагував на слова колишньої дружини. Він зазначив, що між ними зберігалася відвертість: вони ділилися одне з одним новинами про особисте життя. Тож не дивно, коли у чоловіка почалися серйозні стосунки з Кравець, він одразу сказав про це Інні.

Мені здавалось, ми вже прийняли той факт, що ми не разом і спілкуємось по-дорослому, як люди, що не чужі один одному. Вона мені розповідала про своїх нових чоловіків, а я ділився з нею, що у мене зі спробами знайти стосунки Павло Вишебаба

За словами військового, вже за два тижні після того, як він з Анжелікою відкрито оголосили про стосунки, його колишня дружина почала писати їй неприємні речі. Повідомлення й дзвінки Павла вона повністю ігнорувала, а згодом опублікувала дописи про нібито його зради.

Через три роки після розлучення, коли у мене нарешті зʼявились серйозні стосунки, моя колишня дружина Інна Тесленко вирішила написати публічний пост про наші з неї. Свою версію Павло Вишебаба

Що відомо про шлюб Павла та Інни

Пара побралася у 2015 році, ставши першою в Україні, що оформила шлюб через онлайн-заявку. Тоді вони мешкали в Києві, однак заради цієї можливості закохані поїхали до Дніпра. Привітати молодят прибув навіть Арсеній Яценюк, який на той момент очолював уряд. Вже за рік подружжя стало батьками доньки, якій дали ім’я — Зореслава.

Військовий з дочкою

У квітні 2023 року Вишебаба публічно розповів про розлучення після 7 років шлюбу. Подружжя припинило стосунки ще за рік до цього.

Нове кохання Вишебаби

У січні 2026 року воїн розповів, що знову закохався. Його нинішньою обраницею стала блогерка Анжеліка Кравець.

Павло Вишебаба і Анжеліка Кравець

Жінка народилася у Криму, виросла у селі на Тернопільщині, довгий час жила у Києві, проте після розлучення повернулася на хутір, повністю поринувши в сільське життя.

Ми вели переписку, навіть не романтичну. Я походив пару днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї - і не помилився. а потім і вона до мене у прифронтове місто. і взаємно. і несемось Павло Вишебаба

