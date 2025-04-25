Встречавшуюся с Джонни Деппом россиянку "развели" мошенники в Дубае: история напоминает триллер

Девушка пожаловалась, как ее "кинули" с посылкой

В прошлом году в сети активно обсуждался роман голливудского актера Джонни Деппа с российской моделью Юлией Власовой. Свои отношения они официально не подтверждали, хотя девушка, то говорила о помолвке, то уверяла, что они просто друзья. Сейчас, судя по всему они не вместе, и россиянка находится в Дубае, где с ней произошел неприятный инцидент.

Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram. Юлия пожаловалась, что ее "развели" аферисты и теперь еще шантажируют.

Бывшая пассия Джонни Деппа рассказала, что попросила девушку передать ей посылку из Москвы в Дубай, но в конечном результате, Юлия осталась без вещи. "Курьер" отказался ее отдавать, но потребовал "выкуп" в размере 30 тысяч рублей.

Бывшая девушка Джонни Деппа Юлия Власова

"Аферистка шантажирует и требует деньги. Уверена, она делает это не в первый раз", — отметила Власова.

Юлия Власова попала на "развод" аферистов

Российские СМИ решили связаться с предполагаемой мошенницей, которая ответила, что сама стала жертвой аферистов. Девушка объяснила, что ее аккаунт был давно взломан и она не вела переписку с Юлией, от ее лица с бывшей Деппа общался кто-то другой, а сама она непричастна к инциденту.

В скриншотах, показанных россиянкой, есть кусок переписки, в котором "курьер" требует от нее 30 тысяч, на что Юлия пригрозила собеседнику судом.

Юлию Власову начали шантажировать и требовать деньги

Отметим, что по данным издания DailyMail, 61-летний актера и 28-летнюю блондинку видели периодически вместе в течение последних двух лет. Но инсайдеры отмечали, что их отношения носят "свободный" характер. Сама Юлия отмечала, что в ближайшее время намерена снова увидится с Деппом.

Юлия Власова и актер Джонни Депп

"Телеграф" писал ранее, как выглядят дочь и сын Джонни Деппа. Россиянка Юлия Власова, с которой ему приписывали роман, является ровесницей его дочери.