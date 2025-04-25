Колишню дівчину-росіянку Джонні Деппа "розвели" шахраї в Дубаї: історія нагадує трилер

Дівчина поскаржилася, як її "кинули" з посилкою

Торік у мережі активно обговорювався роман голлівудського актора Джонні Деппа з російською моделлю Юлією Власовою. Свої стосунки вони офіційно не підтверджували, хоча дівчина то говорила про заручини, то запевняла, що вони просто друзі. Зараз, судячи з усього, вони не разом, і росіянка знаходиться в Дубаї, де з нею стався неприємний інцидент.

Про це модель розповіла на своїй сторінці в Instagram. Юлія поскаржилася, що її "розвели" аферисти й почали шантажувати.

Колишня пасія Джонні Деппа розповіла, що попросила дівчину передати їй посилку з Москви в Дубай, але в результаті Юлія нічого не отримала. "Кур’єр" відмовився її віддавати, але почав вимагав "викуп" у розмірі 30 тисяч рублів.

Колишня дівчина Джонні Деппа Юлія Власова

"Аферистка шантажує та вимагає гроші. Впевнена, вона робить це не вперше ", — зазначила Власова.

Юлія Власова потрапила на "розвод" аферистів

Російські ЗМІ вирішили зв’язатися з ймовірною шахрайкою, яка відповіла, що сама стала жертвою аферистів. Дівчина пояснила, що її обліковий запис був давно зламаний і вона не вела листування з Юлією, від її імені з колишньою Деппа спілкувався хтось інший, а сама вона непричетна до інциденту.

У скріншотах, показаних росіянкою, є фрагмент листування, в якому "кур’єр" вимагає від неї 30 тисяч, на що Юлія погрожує співрозмовнику судом.

Юлію Власову почали шантажувати та вимагати гроші

Зазначимо, що за даними видання DailyMail, 61-річного актора та 28-річну білявку бачили періодично разом протягом останніх двох років. Але інсайдери зазначали, що їхні стосунки мають "вільний" характер. Сама Юлія зазначала, що найближчим часом має намір знову побачитись із Деппом.

Юлія Власова та актор Джонні Депп

"Телеграф" писав раніше, як виглядають дочка та син Джонні Деппа. Росіянка Юлія Власова, з якою йому приписували роман, є ровесницею його дочки.