Григорий Решетник раскрыл главную интригу, будет ли новый "Холостяк" во время войны (видео)

Ведущий открыл некоторые подробности о новом сезоне

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, которого недавно захейтили в сети за посещение концерта Бейонсе, раскрыл главную интригу — будет ли новый сезон "Холостяка" во время войны. Так, по словам ведущего, подготовка уже идет.

Об этом Решетник рассказал в рубрике "33 вопросы" на ютуб-канале "Люкс ФМ".

Как отметил телеведущий, подготовка идет, они с каналом планируют, как это можно реализовать в условиях обстрелов, воздушных тревог и трагических событий в Украине. Более того, на сайте телеканала СТБ даже можно подать заявку на участие, то есть эти заявки принимают.

"Я свято верю, что и "Холостяку", и "Холостячке" быть, и мы все таки реализуем. Сейчас идет скорее поиск, потому что много зависит от ситуации в стране. У нас большая команда, которой нужно снимать. Сирены, тревоги очень мешают романтике. И когда романтическое свидание будет перебиваться в реальной жизни, в кадре, переходом в убежище, так можно потерять драйв всего шоу. Но мы работаем над тем, чтобы это получилось", — рассказал Григорий Решетник.

По его словам, много украинцев спрашивают по поводу того, как и где заполнять анкету, поэтому он всех направляет на сайт телеканала, где можно оставить заявку на участие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двухлетний сын Григория Решетника показал непристойный жест оккупантам. Ведущий показал в сети, как это было.