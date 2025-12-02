Укр

О чем на самом деле песня Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі", которая стала еще популярней после его смерти

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кузьма Скрябин был ярким украинским артистом
Кузьма Скрябин был ярким украинским артистом. Фото Коллаж "Телеграф"

Эта песня особенно полюбилась украинцам

Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) — выдающийся украинский музыкант и исполнитель, который трагически погиб в ДТП 2 февраля 2014 года. Его песня "Люди, як кораблі" давно известна украинцам, однако особую популярность она получила после смерти артиста.

"Телеграф" рассказывает, о чем песня Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблi", когда она вышла и в каком альбоме.

Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко

Философский манифест Скрябина

"Люди, як кораблі" — одна из самых глубоких и знаковых композиций в творчестве группы "Скрябин". Она появилась в 2005 году и вошла в альбом "Танго". Особую популярность и новое звучание этот трек получил после трагической гибели музыканта.

Как говорил сам Кузьма, эта песня — глубокое осмысление человеческих отношений, одиночества и невозможности полного понимания между людьми. Главная метафора трека — сравнение людей с кораблями. Они как будто плывут вместе, могут пересекаться, но каждый всегда имеет свой курс и свои якори.

Песня "Люди як кораблі" обрела новую волну популярности после гибели артиста, ведь стала почти пророческой в судьбе Кузьмы. Украинцы полюбили эту песню, как философский манифест Скрябина. А еще эта композиция своего рода "вечна", так как смыслы, заложенные в ней, не иссякают.

К слову, "Люди, як кораблі" — песня, на которую спето больше всего каверов. Самым ярким из них стал кавер группы "Антитела", который впервые прозвучал на концерте памяти о Кузьме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поющему ректору Михаилу Поплавскому исполнилось 76 лет. Какие самые популярные песни юного орла.

Теги:
#Песня #Антитела #Кузьма Скрябин #Люди як кораблі