О чем на самом деле песня Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблі", которая стала еще популярней после его смерти

Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) — выдающийся украинский музыкант и исполнитель, который трагически погиб в ДТП 2 февраля 2014 года. Его песня "Люди, як кораблі" давно известна украинцам, однако особую популярность она получила после смерти артиста.

"Телеграф" рассказывает, о чем песня Кузьмы Скрябина "Люди, як кораблi", когда она вышла и в каком альбоме.

Философский манифест Скрябина

"Люди, як кораблі" — одна из самых глубоких и знаковых композиций в творчестве группы "Скрябин". Она появилась в 2005 году и вошла в альбом "Танго". Особую популярность и новое звучание этот трек получил после трагической гибели музыканта.

Как говорил сам Кузьма, эта песня — глубокое осмысление человеческих отношений, одиночества и невозможности полного понимания между людьми. Главная метафора трека — сравнение людей с кораблями. Они как будто плывут вместе, могут пересекаться, но каждый всегда имеет свой курс и свои якори.

Песня "Люди як кораблі" обрела новую волну популярности после гибели артиста, ведь стала почти пророческой в судьбе Кузьмы. Украинцы полюбили эту песню, как философский манифест Скрябина. А еще эта композиция своего рода "вечна", так как смыслы, заложенные в ней, не иссякают.

К слову, "Люди, як кораблі" — песня, на которую спето больше всего каверов. Самым ярким из них стал кавер группы "Антитела", который впервые прозвучал на концерте памяти о Кузьме.

