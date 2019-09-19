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Селин Дион откровенно рассказала о своей жизни после смерти мужа

Селин Дион откровенно рассказала о своей жизни после смерти мужа
14:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Канадская певица рассказала о своей личной жизни после того, как ее муж Рене Анжелил умер от рака горла в 2016 году.

Певица призналась, что ей не хватает мужских знаков внимания и романтики, но переживания после смерти мужа не позволяют ей начать новый роман.

В одном из своих интервью Селин Дион сказала, что она очень скучает по вещам, которые обычно есть в отношениях:

Я не хожу на свидания. К ним я еще не готова. Вокруг меня много людей, которые заставляют меня улыбаться, но я скучаю по прикосновениям, по объятьям. Скучаю по тому, чтобы мне говорили, что я красивая. По тому, что сделал бы мой парень или муж.

Селин и ее супруг Рене Анжелил были женаты 22 года. Муж певицы умер от рака горла в январе 2016. Они были знакомы почти всю жизнь, ведь Рене был менеджером Селин с самых ранних этапов карьеры. Поэтому неудивительно, что певице очень тяжело смириться с этой утратой. Селин рассказывает, что думает о своем покойном муже каждый день.

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Перед каждым поступком она спрашивает себя: "Одобрил бы это он? Поступил бы он так же?". Вера в своего любимого не покидает певицу и по сей день.

Однако Селин Дион понимает, что жизнь идет вперед и необходимо двигаться дальше. Она поняла, что ее главной опоры уже не стало, поэтому теперь она должна заботиться о себе сама. Первым шагом на пути к новой жизни стал ее новый альбом, который должен выйти в ноябре этого года. Это первая работа певицы, сделанная без участия ее мужа. Но Селин уверяет, что его не было рядом только физически, ведь внутри она всегда чувствует присутствие любимого.

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Знаменитости, Селин Дион, Певица, Артистка.
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