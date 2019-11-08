Оззи Осборн выпустил сингл "Under the Graveyard" спустя 9 лет после паузы (Видео)

Новости культуры:Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием Under the Graveyard.

Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.

Напомним, что музыкант Оззи Осборн озвучит персонажа в продолжении музыкального анимационного фильма "Тролли", который выйдет на экраны в апреле 2020 года.