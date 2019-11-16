Основатель украинской группы Green Grey отметит свое 50-летие концертом

Новости культуры:Когда и где можно будет поздравить легенду украинской музыки.

Уникальное музыкальное событие, которое под одной крышей соберет как молодых талантливых музыкантов, так и легенд украинского шоу-бизнеса. На сцене выступят около 50-ти известных, любимых всеми артистов, среди которых Green Grey, TНMK, Vоплі Vідоплясова, Скрябин, Pianoboy, O.TORVALD, Артем Пивоваров, YARMAK, Alina Pash, НKНKT, The Z, J Scope, Estradarada и многие другие.

Лучшие музыканты Украины не только сыграют вместе на одной сцене любимые песни, но и прямо на глазах у публики создадут новые. Таким образом они отпразднуют 50-летие гитариста легендарной украинской группы Green Grey - Дизеля.

Как говорит сам Дизель: "Каждый зритель станет свидетелем рождения невероятных "хитов на миллион"!"

Независимо от того, начинающий ли ты музыкант, или уже опытный рок-стар. Несмотря на то, страстный ли ты меломан, или просто почитатель качественной музыки – ты просто не имеешь права пропустить это уникальное музыкальное событие! Это будет невероятный jam-session от Дизеля – безумный, вкусный, профессиональный и не по-зимнему горячий концерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (Official) (@greengreyofficial) 4 Ноя 2019 в 6:16 PST

50 грн от каждого проданного билета будут перечислены на поддержку "Дома ветеранов сцены" в Пуще-Водице. Также на концерте будет проведен благотворительный аукцион.

Когда: 25 декабря, 19:50

Где: киевский клуб Atlas