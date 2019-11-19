ТНМК выпустила песню, которая рассказывает всю историю Украины за 5 минут (Видео)

Новости культуры:Группа ТНМК представляет новый музыкальный анимационный клип на песню "Історія України за 5 Хвилин".

В клипе зачитывается история от трипольцев до событий независимой Украине. Видеоклип появился на официальном ютуб-канале группы ТНМК во вторник, 19 ноября.

"Танок на майдане Конго представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут от большого взрыва – до настоящего, транзитом через выдающиеся события в нашей истории", – говорится в подписи к ролику.

За музыку и вокал отвечал Олег "Фагот" Михайлюта, автором текста стал Артем Полежака, а создал клип Саша Даниленко.

Песня "Історія України за 5 Хвилин" является частью проекта "Так работает память", в котором украинские музыканты посвящают свои новые треки памяти Даниила Дидика, 15-летнего украинского активиста, погибшего в феврале 2015 года во время теракта в Харькове .