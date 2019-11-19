Наталья Могилевская показала отрывок клипа "Я покохала" (Видео)

Новости культуры:На видео видно сельскую местность, много парней и, конечно же, Наталью.

В Сети опубликовали официальный тизер клипа на песню "Покохала" украинской певицы Натальи Могилевской, которая совсем недавно рассказала о своей личной жизни.

Известно, что премьера песни состоялась на главном паркете страны "Танці з зірками". Артистка сообщила, что написала эту песню для человека, которого полюбила, и в прямом эфире призналась ему в любви.

Наталья не перестает удивлять своих поклонников и держит в секрете сюжет видео.

Отмалчиваясь от официальных комментариев, знаменитость лишь опубликовала в социальной сети Instagram пост с подписью: "Ловите тизер "Я покохала"! Пишите Ваши предположения, каким будет сюжет. Люблю Вас позабавить!".

В соцсетях поклонники прокомментировали тизер так: "Ощущение, что в конце клипа произойдет убийство", "Мне показалось, что топор его в крови".