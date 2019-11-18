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Зажигательная Оля Полякова взбудоражила фанатов новым клипом (Видео)

Зажигательная Оля Полякова взбудоражила фанатов новым клипом (Видео)
16:51 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская певица выпустила музыкальный ролик на песню "Эй, секундочку".

Популярная украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников новым клипом на песню "Эй, секундочку".

Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте артистки.

В клипе исполнительница предстает в различных образах, заставляя танцевать все и всех, что находится рядом.

Так, в начале Оля появляется в баре на огромном диско-боле, затем в родильном доме и больнице, следующей остановкой Поляковой стала комната с девушкой в окружении обнаженных темнокожих мужчин, а вконце певица находиться на кладбище, где с ней начинают танцевать даже зомби.

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Интересно, что в клипе рядом со звездой зажигает парнер Леси Никитюк в "Танцах со звездами" Макс Ежов, который предстает в весьма непривычных образах: колготках в сеточку и на каблуках.

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Новый клип, Видео, Оля Полякова, Эй секундочку.
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