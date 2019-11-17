Макс Барских анонсировал дату релиза первого сингла из нового альбома (Видео)

Новости культуры:Также украинский исполнитель раскрыл название предстоящего альбома.

Премьера будущего хита состоится 22 ноября на всех цифровых площадках мира.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, разместив три оригинальных тизера с анимированной обложкой сингла.

"Пятница - как сознательный выбор! Вера в уникальность каждого дня - как религия! Я пою только то, во что верю. Не жалей, смотри вперед и создавай свое завтра", - комментирует будущую премьеру Барских.

Специально к выходу пластинки, которая завершит туманотрилогию, артист и его команда запустила интерактивную музыкальную игру.

Поклонники Барских будут угадывать страну и город, где впервые прозвучит новая песня из альбома перед ее официальным релизом на цифровых площадках.