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Макс Барских анонсировал дату релиза первого сингла из нового альбома (Видео)

Макс Барских анонсировал дату релиза первого сингла из нового альбома (Видео)
14:46 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Также украинский исполнитель раскрыл название предстоящего альбома.

Премьера будущего хита состоится 22 ноября на всех цифровых площадках мира.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, разместив три оригинальных тизера с анимированной обложкой сингла.

"Пятница - как сознательный выбор! Вера в уникальность каждого дня - как религия! Я пою только то, во что верю. Не жалей, смотри вперед и создавай свое завтра", - комментирует будущую премьеру Барских.

Специально к выходу пластинки, которая завершит туманотрилогию, артист и его команда запустила интерактивную музыкальную игру.

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Поклонники Барских будут угадывать страну и город, где впервые прозвучит новая песня из альбома перед ее официальным релизом на цифровых площадках.

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Новый альбом, Макс Барских, 22 ноября, NEZEMNAYA 2020.
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