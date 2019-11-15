Alyona Alyona сняла не клип, а настоящий фильм на песню "Мамин суп" (Видео)

Новости культуры:Украинская рэп-звезда Alyona Alyona 15 ноября представила свою новую видео-работу на песню "Мамин суп" продолжительностью в 10 минут.

В нем появилось немало людей, а сама артистка размышляет над тем, что определяет каждого украинца. Философский видеоролик начинается с кухни, на которой Alyona Alyona сидит в окружении семьи, пока те готовят суп. Впоследствии картина переносится в другую комнату, где двое мужчин обсуждают природу вещей, истинное значение слов и свободу выбора. Что интересно, разговаривали задом-наперед – все, как во сне агента Купера в "Твин Пикс" Дэвида Линча.

Впоследствии кадры меняются, и детали быта начинают меняться. Alyona Alyona объяснила, что таким образом режиссер видео Ян Болотов хотел интерпретировать обыденные вещи.

"Он – человек будущего. Его видение очень импонирует мне. На первый взгляд простой трек, но он очень круто его интерпретировал. Мы весело варили борщ с актерами, слушали необычный диалог и смеялись до слез над мужчиной, который заглядывал к нам в окно. На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев", – говорится в описании к видео "Мамин суп" в ютубе.

Добавим, что Alyona Alyona уже не впервые сотрудничает с режиссером – ранее они выпустили клип к песне "Рибки 2".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 15 Ноя 2019 в 2:05 PST

В одном из сообщений в инстаграме реперша также призналась, что с детства не любила суп, но с периодом взросления начинала чаще его готовить: сначала для друзей в общежитии, потом для своего парня. Сейчас же девушка не имеет времени на приготовление пищи, но решила поделиться с фанатами собственным фирменным рецептом супа.

Рецепт: стакан гречки; две горсти сушеных белых грибов; лук и морковь; картофель; жареный чеснок; соль, смесь перцев; мамина любовь.