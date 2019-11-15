Maruv презентовала очередной "дикий" хит "Don't Stop" (Видео)

Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на еще одну новую песню - Don't Stop. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года. Ранее Maruv выпустила музыкальное видео на первую песню из будущей пластинки - To Be Mine.