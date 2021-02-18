15-летняя украинка угодила в "Чистилище" после скандала с TikTok: детали

15-летняя пользовательница TikTok Лиза Леоненко попала в базу Миротворца из-за своего скандального видео, в котором она высказалась, что не любит украинский язык.

Об этом говорится на сайте Центра иисследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".

Скриншот самого сайта "Миротворец".

Так, на сайте рассматривают действия (записанные ей видео) Лизы как сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины.

В то же время статус девушки значится как жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды.

Также на сайте указано, что 15-летней школьницы есть мать - Леоненко Нина Сергеевна, 1979 года рождения.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - сообщается на сайте центра.

Стоит напомнить, что ранее 20-летняя украинская блогерша Таисия Маламан, более известна в сети под ником @di.rubens попала в скандал из-за ролика в TikTok в котором, между Украиной и РФ она выбрала Россию.