Джої з "Друзів" майже не впізнати зараз: Метт Леблан сильно постарів і погладшав (фото)

Метт Леблан вже кілька років не з'являвся на публіці

Американський актор Метт Леблан, який прославився завдяки ролі ловеласа Джої у культовому серіалі "Друзі", вже кілька років не з'являється на публіці та не бере участь у кінопроєктах. Втім днями папараці "застукали" його разом зі своєю 21-річною донькою на одній із вулиць Лос-Анджелеса. Актор помітно постарів і погладшав.

Зараз зірка "Друзів" далекий від "гламурного" образу актора. Він посивів, набрав вагу і виглядає, як звичайний 59-річний американець, судячи із фото.

Метт Леблан

Папараці "зловили" актора 16 жовтня 2025 року в Камарильо (Camarillo), Каліфорнія, коли леблан прогулювався із донькою. На фото: актор у червоній майці з логотипом Ducati, світлих джинсах і кепці-камуфляжі, а Маріна у білому вбранні.

Метт Леблан із донькою Маріною

Чим займався Метт Леблан після "Друзів"

Після завершення серіалу "Друзі" Метт знявся у спін-офі "Джої", з 2011 по 2017 рік грав у ситкомі "Епізоди", який приніс йому перемогу на Golden Globe. Леблан також був ведучим автошоу Top Gear, головним героєм ситкому Man with a Plan. Останній проєкт, де з'явився актор, — це спецвипуск "Друзів" у 2021 році.

Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер під час зйомок спецпрокту "Друзів". Фото: Hetty Images

Після завершення комедії Man with a Plan Леблан практично відійшов від активної роботи в телевізійному чи кіноформаті. У соціальних мережах актор також малоактивний — останній допис він виклав у листопаді 2023 року — присвячений пам’яті його колеги по "Друзях", Метью Перрі.

Допис Леблана. Фото: instagram.com/mleblanc/

За інформацією з інсайдерських джерел, його колеги із культового серіалу висловлювали занепокоєння щодо стану Леблана. Після смерті Метью Перрі він впав у депресію.

"Метт виглядає виснаженим, втомленим і менше спілкується з друзями. Водночас вони запевняють, що він отримує підтримку від Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Давіда Швіммера та Ліси Кудро — навіть якщо наразі дистанціюється"

Відомо, що з 2020 року Метт є співвласником RPM Motorcars — престижного автосалону у районі Шерман-Окс у Лос-Анджелесі. Там його часто можна помітити разом із донькою Мариною, якій зараз 21 рік.

Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер. Фото: Getty Images

