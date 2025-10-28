Рус

Джої з "Друзів" майже не впізнати зараз: Метт Леблан сильно постарів і погладшав (фото)

Метт Леблан
Метт Леблан. Фото Колаж Телеграфу

Метт Леблан вже кілька років не з'являвся на публіці

Американський актор Метт Леблан, який прославився завдяки ролі ловеласа Джої у культовому серіалі "Друзі", вже кілька років не з'являється на публіці та не бере участь у кінопроєктах. Втім днями папараці "застукали" його разом зі своєю 21-річною донькою на одній із вулиць Лос-Анджелеса. Актор помітно постарів і погладшав.

Зараз зірка "Друзів" далекий від "гламурного" образу актора. Він посивів, набрав вагу і виглядає, як звичайний 59-річний американець, судячи із фото.

Метт Леблан
Метт Леблан

Папараці "зловили" актора 16 жовтня 2025 року в Камарильо (Camarillo), Каліфорнія, коли леблан прогулювався із донькою. На фото: актор у червоній майці з логотипом Ducati, світлих джинсах і кепці-камуфляжі, а Маріна у білому вбранні.

Метт Леблан із донькою Маріною
Метт Леблан із донькою Маріною

Чим займався Метт Леблан після "Друзів"

Після завершення серіалу "Друзі" Метт знявся у спін-офі "Джої", з 2011 по 2017 рік грав у ситкомі "Епізоди", який приніс йому перемогу на Golden Globe. Леблан також був ведучим автошоу Top Gear, головним героєм ситкому Man with a Plan. Останній проєкт, де з'явився актор, — це спецвипуск "Друзів" у 2021 році.

Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер 2021 рік
Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер під час зйомок спецпрокту "Друзів". Фото: Hetty Images

Після завершення комедії Man with a Plan Леблан практично відійшов від активної роботи в телевізійному чи кіноформаті. У соціальних мережах актор також малоактивний — останній допис він виклав у листопаді 2023 року — присвячений пам’яті його колеги по "Друзях", Метью Перрі.

Метт Леблан
Допис Леблана. Фото: instagram.com/mleblanc/

За інформацією з інсайдерських джерел, його колеги із культового серіалу висловлювали занепокоєння щодо стану Леблана. Після смерті Метью Перрі він впав у депресію.

"Метт виглядає виснаженим, втомленим і менше спілкується з друзями. Водночас вони запевняють, що він отримує підтримку від Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Давіда Швіммера та Ліси Кудро — навіть якщо наразі дистанціюється"

Відомо, що з 2020 року Метт є співвласником RPM Motorcars — престижного автосалону у районі Шерман-Окс у Лос-Анджелесі. Там його часто можна помітити разом із донькою Мариною, якій зараз 21 рік.

Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер Друзі
Ліса Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс, Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер. Фото: Getty Images

