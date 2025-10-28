Укр

Джои из "Друзей" почти не узнать сейчас: Мэтт Леблан сильно состарился и поправился (фото)

Мэтт Леблан. Фото Колаж Телеграфу

Мэтт Леблан уже несколько лет не появлялся на публике

Американский актер Мэтт Леблан, прославившийся благодаря роли ловеласа Джои в культовом сериале "Друзья", уже несколько лет не появляется на публике и не участвует в кинопроектах. Впрочем, на днях папарацци "застукали" его вместе со своей 21-летней дочерью на одной из улиц Лос-Анджелеса. Актер заметно состарился и поправился.

Сейчас звезда "Друзей" далека от "гламурного" образа актера. Он поседел, набрал вес и выглядит как обычный 59-летний американец, судя по фото.

Мэтт Леблан
Мэтт Леблан

Папарацци "поймали" актера 16 октября 2025 года в Камарильо, Калифорния, когда леблан прогуливался с дочерью. На фото: актер в красной майке с логотипом Ducati, светлых джинсах и кепке-камуфляже, а Марина в белом наряде.

Мэтт Леблан с дочерью Мариной
Мэтт Леблан с дочерью Мариной

Чем занимался Мэтт Леблан после "Друзей"

После завершения сериала "Друзья" Мэтт снялся в спин-офе "Джои", с 2011 по 2017 год играл в ситкоме "Эпизоды", который принес ему победу на Golden Globe. Леблан также был ведущим автошоу Top Gear, главным героем ситкома Man with a Plan. Последний проект, где появился актер, — это спецвыпуск "Друзей" в 2021 году.

Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер 2021 год
Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер во время съемок спецпрокта "Друзей". Фото: Hetty Images

После завершения комедии Man with a Plan Леблан практически отошел от активной работы в телевизионном или киноформате. В социальных сетях актер также малоактивен — последнее сообщение он изложил в ноябре 2023 года — посвящен памяти его коллеги по "Друзьям", Мэтью Перри.

Мэтт Леблан
Сообщение Леблана. Фото: instagram.com/mleblanc/

По информации из инсайдерских источников, его коллеги из культового сериала выражали обеспокоенность состоянием Леблана. После смерти Мэтью Перри он впал в депрессию.

"Мэтт выглядит истощенным, уставшим и меньше общается с друзьями. В то же время они уверяют, что он получает поддержку от Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Девида Швиммера и Лиса Кудро — даже если сейчас дистанцируется"

Известно, что с 2020 года Мэтт является совладельцем RPM Motorcars – престижного автосалона в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе. Там его часто можно увидеть вместе с дочерью Мариной, которой сейчас 21 год.

Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер Друзья
Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ушел из жизни Diezel из Green Grey. Мы собрали самые яркие фото украинского рок-новатора.

