Джои из "Друзей" почти не узнать сейчас: Мэтт Леблан сильно состарился и поправился (фото)

Мэтт Леблан уже несколько лет не появлялся на публике

Американский актер Мэтт Леблан, прославившийся благодаря роли ловеласа Джои в культовом сериале "Друзья", уже несколько лет не появляется на публике и не участвует в кинопроектах. Впрочем, на днях папарацци "застукали" его вместе со своей 21-летней дочерью на одной из улиц Лос-Анджелеса. Актер заметно состарился и поправился.

Сейчас звезда "Друзей" далека от "гламурного" образа актера. Он поседел, набрал вес и выглядит как обычный 59-летний американец, судя по фото.

Мэтт Леблан

Папарацци "поймали" актера 16 октября 2025 года в Камарильо, Калифорния, когда леблан прогуливался с дочерью. На фото: актер в красной майке с логотипом Ducati, светлых джинсах и кепке-камуфляже, а Марина в белом наряде.

Мэтт Леблан с дочерью Мариной

Чем занимался Мэтт Леблан после "Друзей"

После завершения сериала "Друзья" Мэтт снялся в спин-офе "Джои", с 2011 по 2017 год играл в ситкоме "Эпизоды", который принес ему победу на Golden Globe. Леблан также был ведущим автошоу Top Gear, главным героем ситкома Man with a Plan. Последний проект, где появился актер, — это спецвыпуск "Друзей" в 2021 году.

Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер во время съемок спецпрокта "Друзей". Фото: Hetty Images

После завершения комедии Man with a Plan Леблан практически отошел от активной работы в телевизионном или киноформате. В социальных сетях актер также малоактивен — последнее сообщение он изложил в ноябре 2023 года — посвящен памяти его коллеги по "Друзьям", Мэтью Перри.

Сообщение Леблана. Фото: instagram.com/mleblanc/

По информации из инсайдерских источников, его коллеги из культового сериала выражали обеспокоенность состоянием Леблана. После смерти Мэтью Перри он впал в депрессию.

"Мэтт выглядит истощенным, уставшим и меньше общается с друзьями. В то же время они уверяют, что он получает поддержку от Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Девида Швиммера и Лиса Кудро — даже если сейчас дистанцируется"

Известно, что с 2020 года Мэтт является совладельцем RPM Motorcars – престижного автосалона в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе. Там его часто можно увидеть вместе с дочерью Мариной, которой сейчас 21 год.

Леса Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер. Фото: Getty Images

