Забудете о налете от чая и кофе навсегда: вернуть белизну чашкам поможет один популярный продукт

Решить проблему загрязненных чашек поможет продукт, который есть на каждой кухне

Как ни крути, а все люди делятся на две категории: поклонники чая и фанаты кофе. Есть конечно и персоны "2 в 1", которые не против насладится обоими напитками. Однако сегодня мы хотим поговорить о проблеме, которая объединяет все эти категории, — и это стойкий коричневый налет, которыми чашки очень быстро покрываются, особенно если посуду мыть не сразу после питья.

Такое загрязнение появляется очень быстро, а вот "уходит" с трудом, ведь оттирается налет непросто. Оказывается эта проблема очень просто решается, если знать небольшую хитрость, пишет портал "Вкусно+".

Как отмыть следы от кофе или чая внутри чашки

Проблема коричневого налета от кофе или чая решается всего одним популярным средством, которое, кстати, есть на каждой кухне. И этот волшебный продукт — это обычная пищевая сода. Благодаря ей кружкам можно вернуть первозданную белизну всего за несколько минут.

Как это работает: на влажную губку насыпьте соды и протрите грязную кружку снаружи и изнутри. Результат удивляет — посуда скрипит от чистоты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такие обычные бытовые продукты, как сода и уксус — наиболее эффективная комбинация для удаления жира и грязи из духовки. Простой лайфхак сработает буквально за ночь.