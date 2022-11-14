Жизнь без центрального отопления: справляемся с холодами по-французски
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Средняя температура во Франции в жилье зимой +19, но ее часто опускают ниже, экономя на отоплении
Одна из стран, где централизованного отопления нет — Франция. Наряду со своими соседями британцами, многие французы оборудуют дома индивидуальным отоплением, но предпочитают экономить ресурсы.
Французы отмечают, что жить не используя отопление или нагревательные приборы вообще непросто — это подойдет скорее для людей без детей и с хорошим здоровьем. Часть их советом можно применить и в ситуации перебоев с отоплением.
Французские лайфхаки против холодов
- Использование "стопоров" для сквозняка внизу дверей и окон.
- Максимальная изоляция окон, дверей и мест, где холод может проникать в жилье.
- Носить всегда три слоя одежды, например, футболка+джемпер+шаль.
- Не забывать носить теплые штаны и тапочки, а если сильно холодно в голову — надеть шапку.
- Собирайтесь в одной комнате даже, чтобы есть.
- Ешьте легкоусвояемую пищу и пейте горячие напитки, исключая черный чай и кофе.
- Используйте грелку.
- Чтобы не ложиться в холодную кровать, положите тонкий плед под матрас — он изолирует вас и будет дополнительно греть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Японии также нет централизованного отопления и предприимчивые жители разработали сразу несколько действенных способов согреться в любой точке дома. Для тех, кто предпочитает работать руками и умеет это делать есть вариант добавить тепла дому в солнечные дни — сделать самому коллектор тепла из алюминиевых банок.