Жизнь без центрального отопления: справляемся с холодами по-французски

Средняя температура во Франции в жилье зимой +19, но ее часто опускают ниже, экономя на отоплении

Одна из стран, где централизованного отопления нет — Франция. Наряду со своими соседями британцами, многие французы оборудуют дома индивидуальным отоплением, но предпочитают экономить ресурсы.

Французы отмечают, что жить не используя отопление или нагревательные приборы вообще непросто — это подойдет скорее для людей без детей и с хорошим здоровьем. Часть их советом можно применить и в ситуации перебоев с отоплением.

Французские лайфхаки против холодов

Использование "стопоров" для сквозняка внизу дверей и окон.

Максимальная изоляция окон, дверей и мест, где холод может проникать в жилье.

Носить всегда три слоя одежды, например, футболка+джемпер+шаль.

Не забывать носить теплые штаны и тапочки, а если сильно холодно в голову — надеть шапку.

Собирайтесь в одной комнате даже, чтобы есть.

Ешьте легкоусвояемую пищу и пейте горячие напитки, исключая черный чай и кофе.

Используйте грелку.

Чтобы не ложиться в холодную кровать, положите тонкий плед под матрас — он изолирует вас и будет дополнительно греть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Японии также нет централизованного отопления и предприимчивые жители разработали сразу несколько действенных способов согреться в любой точке дома. Для тех, кто предпочитает работать руками и умеет это делать есть вариант добавить тепла дому в солнечные дни — сделать самому коллектор тепла из алюминиевых банок.