Забудете про наліт від чаю та кави назавжди: повернути білизну чашкам допоможе один популярний продукт

Вирішити проблему забруднених чашок допоможе продукт, який є на кожній кухні

Як не крути, а всі люди діляться на дві категорії: шанувальники чаю та фанати кави. Є звичайно і персони "2 в 1", які не проти насолодитися обома напоями. Однак сьогодні ми хочемо поговорити про проблему, яка поєднує всі ці категорії, — і це стійкий коричневий наліт, якими чашки дуже швидко покриваються, особливо якщо мити посуд не відразу після пиття.

Таке забруднення з’являється дуже швидко, а ось "іде" насилу, адже відтирається наліт непросто. Виявляється, ця проблема дуже просто вирішується, якщо знати невелику хитрість, пише портал "Смачно+".

Як відмити сліди від кави або чаю всередині чашки

Проблема коричневого нальоту від кави чи чаю вирішується лише одним популярним засобом, який, до речі, є на кожній кухні. І цей чарівний продукт – це звичайна харчова сода. Завдяки їй кружкам можна повернути первозданну білизну всього за кілька хвилин.

Як це працює: на вологу губку насипте соди і протріть брудний кухоль ззовні та зсередини. Результат дивує – посуд скрипить від чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такі звичайні побутові продукти, як сода та оцет — найбільш ефективна комбінація для видалення жиру та бруду з духовки. Простий лайфхак спрацює за ніч.