Життя без центрального опалення: впораємося з холодами по-французьки

Середня температура у Франції у житлі взимку +19, але її часто опускають нижче, заощаджуючи на опаленні

Одна з країн, де немає централізованого опалення — Франція. Поряд зі своїми сусідами британцями багато французів обладнають будинки індивідуальним опаленням, але воліють економити ресурси.

Французи зазначають, що жити не використовуючи опалення або нагрівальні прилади взагалі непросто — це підійде швидше для людей без дітей та з добрим здоров’ям. Частину їхньою порадою можна застосувати і в ситуації перебоїв з опаленням.

Французькі лайфхаки проти холодів

Використання "стопорів" для протягу внизу дверей та вікон.

Максимальна ізоляція вікон, дверей та місць, де холод може проникати у житло.

Носити завжди три шари одягу, наприклад, футболка+джемпер+шаль.

Не забувати носити теплі штани та капці, а якщо дуже холодно в голову — надіти шапку.

Збирайтеся в одній кімнаті навіть, щоб їсти.

Їжте їжу, що легко засвоюється, і пийте гарячі напої, виключаючи чорний чай і каву.

Використовуйте грілку.

Щоб не лягати в холодне ліжко, покладіть тонкий плед під матрац — він ізолює вас і додатково грітиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Японії також немає централізованого опалення і заповзятливі жителі розробили відразу кілька дієвих способів зігрітися у будь-якій точці будинку. Для тих, хто воліє працювати руками і вміє це робити, є варіант додати тепла будинку в сонячні дні — зробити самому колектор тепла з алюмінієвих банок.