Яку дублянку вибрати на зиму: актуальні варіанти сезону (фото)

Варіанти лише зі штучної шкіри

Дублянки зі штучної шкіри переходять у новий сезон, тому виймайте торішні або сміливо купуйте їх цього сезону.

Стиліст Тетяна розповіла, які тренди дублянок будуть актуальні в холодну погоду. Головне потрібно дивитися, щоб дублянка не була перевантажена деталями. Модний блогер радить носити цієї зими:

укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами;

— класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами; середньої довжини — прямий крій або авіатори (річ поза часом);

— прямий крій або авіатори (річ поза часом); довгі – особливо у тренді з англійським коміром.

Довгі

Прямі, з англійським коміром або стійкою

Варіанти середньої довжини під все

Авіатори

Оверсайз моделі

Укорочені

Відмінно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами

Короткі чорні

Варто пам’ятати, що штучні дублянки витримують лише невеликий морозець.

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ з цим актуальним трендом.