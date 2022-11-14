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Яку дублянку вибрати на зиму: актуальні варіанти сезону (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які дублянки будуть у моді взимку 2022-2023
Які дублянки будуть у моді взимку 2022-2023. Фото freepik.com

Варіанти лише зі штучної шкіри

Дублянки зі штучної шкіри переходять у новий сезон, тому виймайте торішні або сміливо купуйте їх цього сезону.

Стиліст Тетяна розповіла, які тренди дублянок будуть актуальні в холодну погоду. Головне потрібно дивитися, щоб дублянка не була перевантажена деталями. Модний блогер радить носити цієї зими:

  • укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами;
  • середньої довжини — прямий крій або авіатори (річ поза часом);
  • довгі – особливо у тренді з англійським коміром.

Довгі

Прямі, з англійським коміром або стійкою

довга дублянка

Варіанти середньої довжини під все

дублянка середньої довжини

Авіатори

Авіатори дублянка

Оверсайз моделі

дублянка оверсайз

Укорочені

Відмінно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами

укорочена дублянка

Короткі чорні

коротка чорна дублянка

Варто пам’ятати, що штучні дублянки витримують лише невеликий морозець.

штучна дублянка

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ з цим актуальним трендом.

Теги:
#Мода #Дублянка