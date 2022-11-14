Яку дублянку вибрати на зиму: актуальні варіанти сезону (фото)
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Варіанти лише зі штучної шкіри
Дублянки зі штучної шкіри переходять у новий сезон, тому виймайте торішні або сміливо купуйте їх цього сезону.
Стиліст Тетяна розповіла, які тренди дублянок будуть актуальні в холодну погоду. Головне потрібно дивитися, щоб дублянка не була перевантажена деталями. Модний блогер радить носити цієї зими:
- укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами;
- середньої довжини — прямий крій або авіатори (річ поза часом);
- довгі – особливо у тренді з англійським коміром.
Довгі
Прямі, з англійським коміром або стійкою
Варіанти середньої довжини під все
Авіатори
Оверсайз моделі
Укорочені
Відмінно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами
Короткі чорні
Варто пам’ятати, що штучні дублянки витримують лише невеликий морозець.
Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ з цим актуальним трендом.