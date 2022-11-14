Жодної плісняви та конденсату на вікнах: лише один дешевий підручний продукт вирішить проблему

Іноді у прибиранні будинку допомагають найпростіші засоби

У холодну пору року конденсація – проблема багатьох домогосподарств. Але кілька простих порад допоможуть зрозуміти, як запобігти утворенню конденсату та плісняви на вікнах. Діяти потрібно оперативно, інакше грибок розростеться і може оселитися на стелі та стінах по всьому житлу.

Як пише видання Express, є один гарантований лайфхак проти плісняви та конденсату на вікні в будинку. Використовувати дорогі хімічні засоби не доведеться. Все, що вам потрібно, вже є на вашій кухні: йдеться про сіль.

Є кілька варіантів, як використовувати сіль для запобігання грибку та накопичення зайвої вологи на підвіконні. Ви можете просто поставити на підвіконня невелику тарілку із сіллю. Або ж зробіть саморобний "осушувач": візьміть велику пластикову ємність і додайте туди сіль.

Якщо ви залишили сіль на підвіконні на кілька днів і виявили, що вона затверділа, не поспішайте її викидати. Натомість помістіть сіль у мікрохвильову піч, щоб пом’якшити та використовувати повторно.

Відомо, що сіль зневоднює та поглинає вологу. Це дешевий та ефективний спосіб зменшити вологість, спричинену конденсацією. Цей простий лайфхак буде працювати всю ніч, і коли ви прокинетеся, шибки не будуть мокрими.

Також "Телеграф" повідомляв, що позбутися конденсату на вікнах та запобігти виникненню плісняви можна за допомогою інших підручних предметів. У тому числі наповнювач для котячого лотка.