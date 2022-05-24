Життя в окупації. Мелітополь: у місті не закінчується 9 травня (ексклюзивні кадри)

Ситуація у місті залишається напруженою

У тимчасово окупованому Мелітополі, який російська армія разом з колаборантами перетворила на "зразкове радянське місто", й досі з вулиць не прибрали залишки святкувань "побєдобєсія" — мова про банери з георгіївськими стрічками та прапорами "совка".

У розпорядженні "Телеграфу" опинилося відео, яке є підтвердженням цього.

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Так, станом на 24 травня з вулиць тимчасово окупованого Мелітополя так і не прибрали привітання до 9 травня так званого "мера" Енергодара Андрія Шевчика, якого нещодавно намагалися підірвати у його власному будинку. Звісно ж, ці привітання не обійшлися без всім відомих символів "совка" — забороненої георгіївської стрічки та червоного прапора з серпом та молотом.

Про окупацію міста також нагадують російські триколори, які окупаційна влада вивішала на флагштоках, де раніше майоріли українські синьо-жовті прапори.

При цьому достатньо складним є життя українців, які не виїхали з окупованого міста. Росіяни та колаборанти "кошмарять" українських бізнесменів та змушують їх працювати на себе. А тих, хто відмовляється від такої співпраці, закривають зовсім.

Багато у місті того, що нагадує про часи до приходу російської армії. Там досі продають алкоголь з акцизами з гербом України. Всюди на полицях українські товари: борошно, макарони та соуси "Чумак", веселівська сметана та масло.

Також "Телеграф" розписував реалії життя сьогодні в окупованому Мелітополі, розповідав, які там нині ціни та порядки. Варто зазначити, що Мелітополь вже три місяці як знаходиться в окупації, тому росіяни спокійно роз’їжджають містом на своїй техніці з символами "Z" і російськими прапорами.