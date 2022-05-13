Окупанти з артилерії обстріляли колону біженців на Херсонщині, є поранені: подробиці

Окупанти спеціально зібрали на Херсонщині велику колону українських біженців, а потім її обстріляли.

Росіяни вчинили черговий військовий злочин проти мирних українців, які намагалися врятуватися від війни та окупації, цього разу на Херсонщині.

Про це у вечірньому зведенні за 12 травня повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Під вечір стався ще один кричущий випадок нелюдяності орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава", — написав Вілкул.

За його інформацією, російські окупанти зібрали вранці і утримували близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки.

"О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", — розповів Вілкул.

Н.П. Біла Криниця на карті України

Голова військової адміністрації Кривого Рогу поінформував, що від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження: разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення.

"Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка перебуває в одній з лікарень Кривого Рогу", — додав Вілкул.

Він також повідомив, що 12 травня окупанти продовжували обстріл по всій лінії зіткнення, "зокрема із застосуванням заборонених фосфорних та касетних боєприпасів".

"Вранці із систем РСЗВ було обстріляно Зеленодольськ. Один загиблий і один поранений. Обидва абсолютно мирні люди, які зранку йшли на роботу", — поінформував Вілкул.

Як повідомлялося, 12 травня російські окупанти атакували місто Запоріжжя крилатими ракетами.