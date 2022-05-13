"Дорога смерті": сюжет про вбивства росіянами мирних жителів на Київщині опублікували журналісти WSJ (відео)

Російські війська прицільно обстрілювали цивільні автомобілі в Київській області

Все нові злочини, які скоюють російські солдати, що вторглися в Україну, стають відомими не тільки українцям, а й світовій спільноті.

Так, журналісти американського видання Wall Street Journal скрупульозно зібрали та опублікували матеріал про однин з таких військових злочинів росіян — розстріл мирних українців на дорозі між селами Мотижин та Ясногородка Київської області.

Жителі Мотижина скористалися цією дорогою, тому що дві інші дороги, що ведуть від села на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох цивільних.

Журналісти вивчили відеозаписи з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили територію у районі дороги.

Вони дійшли висновку, що російські військові злочинці обстрілювали дорогу з мінометів – один такий інцидент потрапив на відео 3 березня.

Також на дорозі було виявлено загиблих із вогнепальними пораненнями.

Загалом на дорозі завдовжки 4 милі (близько 6,4 км) за даними української поліції було знайдено тіла 37 мирних жителів.

Як повідомлялося, ще місяць тому, 13 квітня, ОБСЄ офіційно заявила, що росія скоїла військові злочини в Україні.