"Дорога смерті": сюжет про вбивства росіянами мирних жителів на Київщині опублікували журналісти WSJ (відео)
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Російські війська прицільно обстрілювали цивільні автомобілі в Київській області
Все нові злочини, які скоюють російські солдати, що вторглися в Україну, стають відомими не тільки українцям, а й світовій спільноті.
Так, журналісти американського видання Wall Street Journal скрупульозно зібрали та опублікували матеріал про однин з таких військових злочинів росіян — розстріл мирних українців на дорозі між селами Мотижин та Ясногородка Київської області.
Жителі Мотижина скористалися цією дорогою, тому що дві інші дороги, що ведуть від села на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох цивільних.
Журналісти вивчили відеозаписи з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили територію у районі дороги.
Вони дійшли висновку, що російські військові злочинці обстрілювали дорогу з мінометів – один такий інцидент потрапив на відео 3 березня.
Також на дорозі було виявлено загиблих із вогнепальними пораненнями.
Загалом на дорозі завдовжки 4 милі (близько 6,4 км) за даними української поліції було знайдено тіла 37 мирних жителів.
Як повідомлялося, ще місяць тому, 13 квітня, ОБСЄ офіційно заявила, що росія скоїла військові злочини в Україні.