Рус

ОБСЄ офіційно звинуватила росію у військових злочинах

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
291
Зруйнована будівля у Маріуполі Новина оновлена 13 квітня 2022, 19:28
Зруйнована будівля у Маріуполі

Росіяни вбивають мирних мешканців України.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила, що росія вчинила військові злочини в Маріуполі.

Про це йдеться у доповіді експертів ОБСЄ про події в Україні у період з 24 лютого до 1 квітня.

Експерти Організації випустили 108-сторінкову доповідь про події в Україні та дійшли висновку, що російські військові несуть відповідальність за обстріл пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі. В обох випадках, на думку представників організації, люди, відповідальні за це, вчинили воєнний злочин. Обстріл театру, внаслідок якого загинуло близько 300 людей, експерти ОБСЄ назвали "кричущим порушенням" міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 березня росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де був притулок біженців. При цьому окупанти точно знали, що кидають бомбу на мирних жителів, адже поруч із драмтеатром був напис "Діти", який видно з висоти.

Пологовий будинок у Маріуполі був обстріляний росіянами 9 березня.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Зруйнована будівля у Маріуполі
В регіонах
ОБСЄ офіційно звинуватила росію у військових злочинах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зруйнована будівля у Маріуполі
ОБСЄ офіційно звинуватила росію у військових злочинах
Дата публікації
Категорія
Російська влада не поспішає з обміном Медведчука
У путіна натякнули, що побоюються обміну Медведчука
Дата публікації
Категорія
Президент України закликає світ об'єднатися і зупинити росію
"Нам терміново потрібна зброя": Зеленський у зверненні до світу назвав сім пунктів
Дата публікації
Категорія
Західні партнери продовжують поставляти в Україну потужне озброєння
росія вважатиме транспорти США та НАТО зі зброєю для України військовими цілями
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 13 квітня
Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію