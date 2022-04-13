ОБСЄ офіційно звинуватила росію у військових злочинах

Росіяни вбивають мирних мешканців України.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила, що росія вчинила військові злочини в Маріуполі.

Про це йдеться у доповіді експертів ОБСЄ про події в Україні у період з 24 лютого до 1 квітня.

Експерти Організації випустили 108-сторінкову доповідь про події в Україні та дійшли висновку, що російські військові несуть відповідальність за обстріл пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі. В обох випадках, на думку представників організації, люди, відповідальні за це, вчинили воєнний злочин. Обстріл театру, внаслідок якого загинуло близько 300 людей, експерти ОБСЄ назвали "кричущим порушенням" міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 березня росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де був притулок біженців. При цьому окупанти точно знали, що кидають бомбу на мирних жителів, адже поруч із драмтеатром був напис "Діти", який видно з висоти.

Пологовий будинок у Маріуполі був обстріляний росіянами 9 березня.