Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є влучення: що відомо
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Нацистська армія російських загарбників атакувала місто Запоріжжя крилатими ракетами. Згідно з попередніми відомостями, в результаті обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Наразі достеменної інформації щодо кількості постраждалих немає.
Про це у четвер, 12 травня, повідомили у пресцентрі Запорізької обласної військової адміністрації.
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