Долар на чорному ринку неспішно повзе донизу: свіжий курс валют на початку вихідних

Гривня продовжує укріплювати позиції відносно іноземних валют

У суботу, 18 червня, головний банк країни залишив середній курс гривні на минулоденних позначках. Водночас на чорному ринку національна валюта продовжує укріплювати свої позиції відносно американського долара. Що стосується розцінок на євро, то вони також повільно повзуть униз.

Так, за даними "Мінфіну", на початку вихідних "чорні" ціни неспішно просідають. Зокрема, купити долар США в обмінниках сьогодні можна буде за 35,50 гривні, у порівнянні з учорашніми 35,60 гривнями. А от продаж американської валюти обійдеться 35,74 гривні, що на 14 копійок менше, аніж у п'ятницю.

Європейська валюта на чорному ринку також свої позиції відносно гривні втрачає. Купити євро впродовж сьогоднішньої доби можна буде за 37,35 гривні, що на 5 копійок дешевше, аніж учора. Водночас його продаж обійдеться у 37,60 гривень.

Курс долара та євро на чорному ринку 16 червня

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Варто відзначити, що, згідно з переконаннями фінансових аналітиків, найближчим часом очікувати на суттєве зменшення валютних розцінок не варто, мовляв, наразі це практично неможливо. Зокрема, за словами експерта Олексія Куща приблизно через пів року ціна на американську валюту може підскочити ще 15% і восени він може впритул наблизитися до 40 гривень за долар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фахівець компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак переконаний, що гривні вже найближчим часом загрожує девальвація, а американський долар нову підскочить у ціні.